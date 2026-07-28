Reuters: Ang Tsina ay Nagsagawa ng Direktang Negosasyon sa mga Houthi ng Yemen upang Matiyak ang Ligtas na Pagdaan ng mga Tanker ng Tsina sa Pulang Da

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:Reuters: Ang Tsina ay Nagsagawa ng Direktang Negosasyon sa mga Houthi ng Yemen upang Matiyak ang Ligtas na Pagdaan ng mga Tanker ng Tsina sa Pulang Dagat.
Ayon sa isang ulat ng Reuters noong Hulyo 28, 2026, ang Tsina ay nagsagawa ng direktang pakikipag-usap sa kilusang Houthi ng Yemen upang matiyak ang ligtas na pagdaan ng mga tanker nito sa katimugang Pulang Dagat . Ang hakbang na ito ay ginawa matapos ideklara ng mga Houthi ang isang naval blockade laban sa Saudi Arabia noong Hulyo 20, 2026, na nagbukas ng isang bagong prente laban sa Estados Unidos at sa mga kaalyado nito sa gitna ng digmaan sa Iran .
Ayon sa anim na source na may kaalaman sa usapin, kabilang ang isang mataas na opisyal ng Iran, humiling ang Beijing ng pangako mula sa mga Houthi para sa ligtas na pagdaan ng mga tanker nito sa Bab el-Mandeb, ang kipot sa katimugang dulo ng Pulang Dagat . Ang Tsina ay kabilang sa mga unang bansa na direktang nakipag-ugnayan sa mga Houthi tungkol sa mga transit sa estratehikong daluyan ng tubig na ito .
Ang layunin ng Tsina ay upang mapanatili ang daloy ng mga pag-export ng langis mula sa mga terminal ng Saudi Arabia sa Pulang Dagat, partikular ang daungan ng Yanbu, upang mapunan ang kakulangan sa suplay na dulot ng epektibong pagsasara ng Iran sa Strait of Hormuz . Ayon sa isang source, nilinaw ng mga opisyal ng Tsina ang bawat tanker nang paisa-isa sa mga Houthi, at ang parehong panig ay nagpaalam sa Iran tungkol sa kanilang mga aksyon .
Ang ship tracking data mula sa Kpler at LSEG ay nagpakita na hindi bababa sa apat na tanker ang nag-load ng krudo mula sa mga daungan ng Saudi na patungo sa Tsina at matagumpay na dumaan sa Bab el-Mandeb mula nang ipatupad ang blockade . Ito ay kasabay ng mga ulat na ang mga tanker ng Tsina, kabilang ang Xin Long Yang at Cosnew Lake, ay binigyan ng pahintulot na dumaan sa kipot habang nagpapahayag ng mga signal ng pagkakakilanlang Tsino .
Binigyang-diin ng mga analyst na ang mga Houthi ay nagbigay ng mga clearance sa transit sa mga sasakyang Tsino sa isang "ship-by-ship basis" at hindi nagbigay ng blanket approval . Ang mga Houthi ay may mabuting relasyon sa Tsina at nagkaroon ng malapit na koordinasyon sa nakaraan, lalo na sa mga kargamento ng langis mula sa Saudi Arabia patungo sa Tsina .
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