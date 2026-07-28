Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Saudi Tanker na "NCC GHAZAL" ay Tinamaan ng Pag-atake ng Yemen; Sapilitang Bumalik ang Barko Matapos Labagin ang Naval Blockade.
Inihayag ng mga pwersang militar ng Yemen na isinagawa nila ang isang operasyong militar laban sa tanker ng langis ng Saudi na "NCC GHAZAL" matapos nitong labagin ang naval blockade na ipinataw laban sa Saudi Arabia at hindi pinansin ang mga babala ng Yemeni naval forces. Ayon kay Brigadier General Yahya Saree, ang tagapagsalita ng militar ng Yemen, ang barko ay tinamaan ng ilang ballistic missiles, na pinilit itong umatras at bumalik .
Ang pag-atake ay bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng Yemen ng maritime blockade laban sa Saudi Arabia, na inilarawan ng mga opisyal ng Yemen bilang isang "blockade for blockade" at "escalation for escalation" na patakaran . Ang blockade, na inihayag noong Hulyo 20, 2026, ay isang tugon sa mga taon ng Saudi-led blockade at military aggression laban sa Yemen, at partikular na naglalayon sa maritime traffic ng Saudi Arabia na dumadaan sa Bab el-Mandeb Strait .
Ang tagapagsalita ng Yemen ay nagbigay-diin na ang operasyong ito ay isang babala sa lahat ng mga barkong Saudi na lumalabag sa maritime ban, at ang Yemeni forces ay patuloy na magpapatupad ng naval blockade hanggang sa wakasan ng Saudi Arabia ang blockade at pagsalakay nito laban sa Yemen . Ang huling naitalang posisyon ng tanker na ito, na may haba na 183 metro, ay nasa Red Sea, kung saan ito ay napilitang umatras pagkatapos ng pag-atake.
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