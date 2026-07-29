Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Video Matapos ang Pinagsamang Pag-atake ng Saudi Arabia at Amerika sa Lugar ng Amerli sa Iraq.
Naglabas ng mga video at ulat ang mga mapagkukunan ng balita na nagpapakita ng mga pinsala matapos ang pinagsamang pag-atake ng mga puwersa ng Amerika at Saudi Arabia laban sa mga target ng mga militias na suportado ng Iran sa silangang Iraq, kabilang ang lugar ng Amerli sa lalawigan ng Saladin .
Inihayag ng US Central Command (CENTCOM) na ang American at Saudi fighter jet ay nagsagawa ng "precision strikes" laban sa "maraming terrorist logistics at weapons sites" sa silangang Iraq . Ang mga pag-atake ay inilarawan bilang isang "malakas na tugon" sa mahigit 30 drone attacks sa nakalipas na 72 oras, na sinabi ng CENTCOM na itinuro ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ng Iran laban sa mga pwersa ng US at imprastraktura ng enerhiya ng Saudi .
Kinumpirma ng isang source ng seguridad ng Iraq na ang mga target sa lugar ng Amerli ay tinamaan din . Bukod pa rito, iniulat ng media ng Iraq ang mga pag-atake sa isang base ng Popular Mobilization Forces (PMF) sa hilagang Iraq, na may mga ulat ng mga nasawi, at sa isang tanggapan ng PMF sa Basra na ikinasugat ng dalawang tauhan .
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