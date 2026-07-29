Video| Natatanging Alaala ng Isang Estudyanteng Iraqi Tungkol sa Pagnanais ng mga Tao ng Iraq na Maglingkod sa Paglilibing sa Martir na Lider

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Natatanging Alaala ng Isang Estudyanteng Iraqi Tungkol sa Pagnanais ng mga Tao ng Iraq na Maglingkod sa Paglilibing sa Martir na Lider.
Isang estudyanteng Iraqi ang nagbahagi ng isang natatanging alaala tungkol sa pagnanais ng mga tao ng Iraq na maglingkod sa seremonya ng paglilibing sa martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Ayon sa kanya, ang mga tao ng Iraq, mula sa iba't ibang lungsod at probinsya, ay nagtipon upang magbigay-pugay at maglingkod sa mga pilgrim at nagdadalamhati, na nagpapakita ng kanilang malalim na pagmamahal at paggalang sa martir na lider at ang kanilang pangako sa pagtataguyod ng kanyang pamana ng paglaban at katarungan.
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