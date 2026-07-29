Video| Inilabas ng Press TV ang Video ng Pag-atake ng Misil sa Base ng US sa Jordan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Inilabas ng Press TV ang Video ng Pag-atake ng Misil sa Base ng US sa Jordan.
Ang Iranian state media outlet na Press TV ay naglabas ng isang video ng isang missile attack sa isang base ng US sa Jordan . Ang video ay lumabas kasunod ng isang "sorpresang pag-atake" noong Hulyo 28, 2026, nang ang Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ay naglunsad ng ilang ballistic missiles mula sa Iranian territory na nagta-target sa mga pwersang US sa Gitnang Silangan .
Kinumpirma ng US Central Command (CENTCOM) na ang mga missile ay na-intercept at ang mga puwersa ay nananatiling alerto . Iniulat ng mga ulat na ang missile attack ay naglalayon sa Muwaffaq al-Salti Air Base , na matatagpuan sa Azraq, humigit-kumulang 100 kilometro hilagang-silangan ng Amman, Jordan . Sinabi ng mga opisyal ng US kay Axios na ang mga missile ay nagta-target sa isang base sa Jordan .
Ang pag-atake ay naganap ilang sandali matapos ang isang pagpupulong sa pagitan ni Pangulong Donald Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu . Ang mga social media video ay nagpakita ng air defense activity sa Jordan, kabilang ang mga Patriot system na tumutugon sa mga papasok na banta sa lugar ng Muwaffaq al-Salti base .
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