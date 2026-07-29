Video| Mga Unang Larawan Matapos ang Airstrike sa Hashd al-Shaabi Base sa Wasit Province, Iraq

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Mga Unang Larawan Matapos ang Airstrike sa Hashd al-Shaabi Base sa Wasit Province, Iraq.
Inilabas ang mga unang larawan na nagpapakita ng pinsalang dulot ng isang airstrike sa isang base ng Hashd al-Shaabi (Popular Mobilization Forces) sa Wasit province, Iraq. Ang pag-atake, na iniulat na isinagawa ng mga pwersang Amerikano o ng kanilang mga kaalyado, ay naglalayon sa isang pasilidad na ginagamit ng mga pwersang kaalyado ng Iran, na nagdulot ng malawakang pinsala sa imprastraktura ng base at nagresulta sa ilang mga nasawi. Ang insidente ay bahagi ng patuloy na tensyon sa pagitan ng mga pwersa ng paglaban at ng mga kaalyado ng Amerika sa rehiyon.
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