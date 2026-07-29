Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Paglikas ng 20,000 katao sa Darfur, Sudan dahil sa karahasan at kawalan ng seguridad
United Nations:
Dahil sa paglala ng kalagayang panseguridad at pagtaas ng karahasan sa estado ng Darfur sa kanlurang Sudan, mahigit 20,000 katao ang napilitang umalis sa kanilang mga tahanan.
Kasunod ng pagsisimula ng digmaang sibil sa pagitan ng hukbo at ng Rapid Support Forces sa isyu ng pagsasama ng mga pwersa at pagsasaisa ng istrukturang militar mula noong Abril 2023 hanggang sa kasalukuyan, ang humanitarian crisis sa bansang ito ay lumala, at bilang resulta, sampu-sampung libong katao ang namatay at humigit-kumulang 20,000 katao ang lumikas.
New York – Ahensyang Balita ng Reuters – Si Farhan Haq, kinatawang tagapagsalita ng United Nations, noong Lunes sa isang press conference ay nagpahayag na ang kawalan ng seguridad at karahasan sa pagitan ng mga komunidad sa rehiyon ng Darfur ay naglikas ng mahigit 20,000 katao sa mga nakalipas na linggo. Sa pagtukoy sa paglaganap ng cholera sa Sudan, nag-ulat siya ng mahigit 2,000 kahina-hinalang kaso at 170 pagkamatay mula noong nakaraang Mayo, na karamihan ay nakatuon sa rehiyon ng Kordofan.
Ang kinatawang tagapagsalita ng United Nations ay nagbabala rin tungkol sa kakulangan ng pondo upang tumugon sa krisis na ito at idineklara na sa 2.9 bilyong dolyar na hiniling para sa humanitarian aid sa Sudan sa taong 2026, hanggang ngayon ay 1.1 bilyong dolyar lamang (humigit-kumulang 40 porsyento) ang naibigay.
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