Video| Mga Pag-atake ng Saudi-Amerikano sa Karbala at Nineveh

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Mga Pag-atake ng Saudi-Amerikano sa Karbala at Nineveh; Tinarget ang mga Base ng Hashd al-Shaabi at mga Pilgrim ng Arba'in.
Iniulat ng mga Iraqi source na ang mga base ng "Hashd al-Shaabi" (Popular Mobilization Forces) sa mga lalawigan ng Karbala at Nineveh ay tinarget din ng mga pag-atake ng Saudi-Amerikano. Bukod pa rito, sa Karbala, ang mga caravan at mga istasyon ng mga pilgrim ng Arba'in ni Imam Hussein ay tinarget ng kriminal na pagsalakay ng Saudi-Amerikano.
Ayon sa mga ulat, ang pinagsamang pag-atake na ito ng United States at Saudi Arabia ay isinagawa bilang tugon sa mahigit 30 drone attacks sa nakalipas na 72 oras, na sinabi ng US Central Command (CENTCOM) na itinuro ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ng Iran laban sa mga pwersa ng US at imprastraktura ng enerhiya ng Saudi . Inangkin ng Saudi Ministry of Defense na ang mga strike ay naglalayon sa mga grupong inakusahan nila ng pagsasagawa ng mga pag-atake sa mga pasilidad ng langis ng kaharian .
Ang mga pag-atake ay naglalayon hindi lamang sa mga base ng Hashd al-Shaabi sa Basra, Wasit, at Nineveh , kundi pati na rin sa mga lugar malapit sa mga ruta ng prusisyon ng Arba'in at mga kampo ng mga pilgrim sa Karbala . Iniulat ng mga paunang ulat na ang mga pag-atake ay nagresulta sa mga kaswalti sa hanay ng mga pwersa ng Hashd al-Shaabi, kabilang ang pagkamartir ng pitong miyembro ng 30th Brigade sa Nineveh plains . Ang Iraqi resistance ay nagbabala sa Saudi Arabia laban sa anumang "padalus-dalos na aksyon" at nangako ng isang "mapagpasyang tugon" .
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