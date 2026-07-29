Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Panukala ni Zelensky para kay Trump: Ang Ukraine ay maging Israel ng Europa
News site na Responsible Statecraft:
Ang Ukraine ay isa sa mga uri ng kasosyo na kumikilos kapag ang iba ay hindi kumikilos. Ang layunin ni Zelensky ay kumbinsihin si Trump na tanggapin ang Ukraine bilang isang kasosyong tulad ng Israel para sa Amerika sa Silangang Europa.
Kung saan maaari itong maging kapaki-pakinabang sa pagharap sa pagsalakay ng Russia, pagpigil sa ekspansyonismo ng Russia, at pagprotekta sa Europa at NATO.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang news site na Responsible Statecraft, sa isang pagsusuri ng estratehiya ni Volodymyr Zelensky, Pangulo ng Ukraine, sa kanyang kamakailang paglalakbay sa Washington, ay nagsiwalat na ang Kyiv ay naghahanap na kumbinsihin si Donald Trump na tanggapin ang papel ng "Israel ng Europa" para sa Ukraine. Batay sa ulat na ito, sinisikap ni Zelensky na ipakilala ang Ukraine bilang isang estratehikong kasosyo na katulad ng Zionist regime sa Gitnang Silangan sa Amerika, na maaaring gumanap ng papel sa frontline ng pagharap sa ekspansyonismo ng Russia, pagprotekta sa Silangang Europa, at pagpapalakas ng NATO deterrence.
Naniniwala ang mga analista ng website na ito na ang ganitong papel ay nangangailangan ng pagtanggap ng mas malawak at pangmatagalang military at intelligence support mula sa Washington; isang bagay na hanggang ngayon ay limitado sa antas ng emergency aid sa Kyiv. Si Zelensky, na nakipagpulong kay Trump sa White House noong Martes, sa pulong na ito ay nagbigay-diin sa military capabilities ng Ukraine at sa operational experience nito sa larangan ng digmaan sa Russia bilang isang "mapagkakatiwalaang kaalyado" para sa mga interes ng Amerika sa rehiyon. Ang panukalang ito ay ginagawa sa panahon na ang ilang Republikano sa Kongreso ay nananawagan para sa pagbabawas ng suporta sa Ukraine at ang Kyiv ay naghahanap ng pangmatagalang security guarantees upang maiwasan ang pagbagsak ng suporta ng Kanluran. Hanggang Hulyo 29, 2026, ang White House ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa panukalang ito.
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