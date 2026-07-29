Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Taliban: Ang pangalawang salarin sa pagpatay sa pinuno ng impormasyon at kultura ng Badakhshan ay nahuli
Kinumpirma ni Ehsanullah Kamgar, tagapagsalita ng pulisya ng Taliban sa Badakhshan, na ang pangalawang salarin ay nahuli ng mga pwersa ng Taliban at kasalukuyang nasa kustodiya.
Sinabi niya na ang hakbang na ito ay bahagi ng pagsisikap ng Taliban na pigilan ang mga banta sa seguridad sa lalawigan ng Badakhshan.
Si Zabihullah Amiri, pinuno ng impormasyon at kultura ng Taliban sa Badakhshan, ay pinatay noong umaga ng Martes, ika-6 ng Mordad, sa daan ng Baharak–Fayzabad matapos targetin ng dalawang lalaking nakamotorsiklo.
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