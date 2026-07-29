Video| Iba Pang mga Larawan ng Pag-atake ng Misil ng Iran sa American Base na "Muwaffaq al-Salti" sa Jordan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Iba Pang mga Larawan ng Pag-atake ng Misil ng Iran sa American Base na "Muwaffaq al-Salti" sa Jordan.
Ang mga bagong inilabas na larawan ay nagpapakita ng karagdagang mga detalye tungkol sa malawakang pinsalang idinulot ng pag-atake ng misil ng Iran sa Muwaffaq al-Salti Air Base sa Jordan . Ayon sa mga pagsusuri ng satellite imagery at mga ulat, ang pag-atake ay mas malaki at mas tumpak kaysa sa unang iniulat, na nagdulot ng malaking pinsala sa iba't ibang pasilidad ng militar ng US .
Ipinakita ng mga imahe ang pagkasira ng maraming hardened aircraft hangars, kabilang ang mga shelter na ginagamit para sa MQ-9 Reaper drones, at maging ang direktang pinsala sa dalawang MQ-9 na nakaparada sa labas ng mga hangar . Ang isa sa mga pangunahing naging pokus ng pag-atake ay isang gusaling pinaniniwalaang tirahan ng mga sundalo, kung saan ang isang missile ay tumama mismo sa prefabricated housing units . Iniulat ng mga opisyal ng US na ang pag-atake ay ikinasawi ng tatlong sundalong Amerikano, kabilang sina First Lt. Tyler James Feehan at Pvt. Isabella Gonzales, at ikinasugat ng marami pang iba . Ang mga sugatan ay inilipat sa isang ospital ng militar ng US sa Alemanya para sa paggamot .
Bilang karagdagan sa mga tirahan, ang mga satellite image ay nagpapakita ng pinsala sa dalawang hangar at tatlong drone shelter . Ang base ay tinamaan din ng iba pang mga missile, na nagdulot ng pinsala sa gym at isang walang laman na aircraft hangar bago ang nakamamatay na pag-atake sa mga tirahan . Ipinakita rin ng mga larawan ang pagkasira ng isang THAAD radar system sa base noong mga unang araw ng labanan . Ang pag-atake ay nagpapakita ng lumalaking kakayahan ng Iran na tamaan ang mga pinatibay na target sa malayong distansya, at nagbigay-diin sa kahinaan ng mga malalaking fixed air base sa modernong pakikidigma .
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