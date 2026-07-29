Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Nagawa ng mga Iranian na talunin ang depensa ng hukbo ng Amerika
Ang mga kamakailang pag-atake ng Iran ay nagpapakita ng patuloy na kakayahan ng bansang ito na i-target ang mga base ng Amerika sa rehiyon at patayin ang kanilang mga sundalo, sa kabila ng mga buwan ng pag-aangkin nina Donald Trump at Pete Hegseth, Kalihim ng Digmaan, na ang military capability ng Iran ay nawasak.
Batay sa ulat na ito, sinabi ng isang opisyal ng Amerika na ang Iran, mula noong Hulyo 9, ay nagtarget ng hindi bababa sa 9 na base ng Amerika sa Gitnang Silangan. Ang ilang mga base sa mga pag-atakeng ito ay nagtamo ng "kapansin-pansing pinsala."
Ayon sa opisyal na ito, ang mga pwersa ng Iran ay nakapagpabagsak sa mga air defense system ng Amerika sa pamamagitan ng kombinasyon ng mga suicide drone at advanced ballistic missiles.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang news-analytical site na The Intercept noong Martes, sa isang ulat na binanggit ang mga pahayag ng isang matataas na opisyal ng Amerika na tumangging ipakilala ang kanyang pangalan, ay nagsiwalat na ang Islamic Republic of Iran mula noong Hulyo 9 hanggang ngayon ay nagtarget ng hindi bababa sa 9 na base at military position ng Estados Unidos sa buong Gitnang Silangan. Ayon sa mapagkukunang may alam na ito, ang ilang mga base sa mga pag-atakeng ito ay nagtamo ng "kapansin-pansing pinsala" at ang mga kamakailang tagumpay ng Iran ay hinamon ang paulit-ulit na pag-aangkin nina Donald Trump, Pangulo ng Amerika, at Pete Hegseth, Kalihim ng Depensa ng bansang ito, tungkol sa kumpletong pagkawasak ng military capability ng Iran.
Ayon sa ulat ng The Intercept, ang Iran, sa pamamagitan ng matalinong kombinasyon ng mga suicide drone at advanced ballistic missiles, ay nakapagpabagsak sa mga air defense system ng Amerika. Ang ilan sa mga missile na ito ay lumilipad sa supersonic speed, may mga kumplikadong navigation system at kakayahang harapin ang electronic warfare, at may posibilidad pang gabayan at baguhin ang kanilang landas habang lumilipad; mga katangian na lubhang nagpahirap sa kanilang pagharap ng mga defense system. Kinilala rin ng Amerikanong opisyal na ito na ang mga reserba ng interceptor missiles ng Patriot at THAAD system ay bumaba nang husto kung kaya't hindi na kayang harangin ng Amerika ang lahat ng missile at drone ng Iran at nagsasagawa lamang ng pagharang sa mga kaso kung saan ang buhay ng mga sundalong Amerikano ay nasa direktang panganib.
Ang ulat ng The Intercept ay inilabas sa panahon na ang mga larawan mula sa Muwaffaq Salti Air Base sa Jordan ay tumagas; isang base kung saan, sa panahon ng missile at drone attacks noong Hulyo 17 at 18, tatlong sundalong Amerikano ang napatay. Sa video na ito, matapos tumunog ang sirena ng panganib, ang mga sundalong Amerikano ay mabilis na tumakbo sa mga kanlungan at isa sa mga rescuer ang nagbabala sa kanila na lumayo sa mga pader upang mabawasan ang panganib ng pinsala sa utak na dulot ng shockwave.
Kasabay ng pagdidiin ng missile at drone attacks, ang Islamic Revolutionary Guard Corps kaninang madaling-araw ng Miyerkules ay nag-ulat din ng pagpapaputok ng ilang ballistic missiles patungo sa isang air base ng Amerika sa Jordan at sa command center ng CENTCOM sa bansang ito. Ayon sa mga ulat, ang mga pag-atakeng ito ay ginawa bilang tugon sa paulit-ulit na paglabag sa tigil-putukan ng Amerika at sa pagpapatuloy ng mga pagalit na aksyon ng Washington sa rehiyon. Hanggang Hulyo 29, 2026, ang Pentagon at ang White House ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa ulat ng The Intercept at sa mga inilabas na detalye tungkol sa kakayahang missile ng Iran.
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