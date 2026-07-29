Video| Pagsabog at Sunog sa Timog Iraq

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagsabog at Sunog sa Timog Iraq; Target ang Isang Bodega ng mga Bala ng mga Pwersang Pró-Iran.
Iniulat ng mga Iraqi source na ang isang bodega ng mga bala malapit sa isang military base sa lugar ng "Al-Deir" sa Basra ay sumabog, na nagdulot ng malalaking haligi ng usok na tumaas sa himpapawid . Ang pagsabog ay nag-trigger ng mga karagdagang pagsabog sa loob ng pasilidad .
Ang insidenteng ito ay nangyari kasabay ng isang magkasanib na operasyon ng US at Saudi Arabia laban sa mga target na sinasabing pag-aari ng mga pwersang pró-Iran sa silangang Iraq . Sinabi ng US Central Command (CENTCOM) na ang mga precision strike ay isinagawa bilang tugon sa mahigit 30 drone attacks sa nakalipas na 72 oras, na inakusahan nilang itinuro ng Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) laban sa mga pwersa ng US at imprastraktura ng enerhiya ng Saudi . Kinumpirma ng mga ulat na ang mga target sa Basra, kabilang ang Al-Deir at Al-Haritha areas, ay tinamaan .
Wala pang kumpirmasyon kung ang pagsabog sa Al-Deir ay bunga ng magkasanib na pag-atake o isang hiwalay na insidente. Gayunpaman, kinumpirma ng isang source ng OSINT na ang bodega ng mga bala sa lugar na iyon ay tinamaan at patuloy na sumasabog, na may posibleng koneksyon sa mga naunang pag-atake laban sa Saudi Arabia . Ang mga lokal na mapagkukunan ay nag-ulat ng maraming pagsabog sa mga lugar na ito, bagaman ang lawak ng pinsala at mga nasawi ay nananatiling hindi tiyak .
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