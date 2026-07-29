Video| Slogan ng mga Pilgrim ng Arba'in ni Imam Hussein sa Dambana ni Amir al-Mu'minin (Imam Ali, sumakanya nawa ang kapayapaan) bilang Suporta sa Lid

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Slogan ng mga Pilgrim ng Arba'in ni Imam Hussein sa Dambana ni Amir al-Mu'minin (Imam Ali, sumakanya nawa ang kapayapaan) bilang Suporta sa Lider ng Rebolusyon.
Ang mga pilgrim ng Arba'in ni Imam Hussein, na nagtipon sa Dambana ni Imam Ali sa Najaf, ay sumigaw ng mga slogan bilang suporta sa Lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Ang kanilang mga sigaw, kabilang ang "Labbaik ya Khamenei" at "Dapat Tayong Bumangon," ay nagpapakita ng kanilang walang-hanggang pagmamahal at katapatan sa kanyang pamana ng paglaban at katarungan.
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