Video| Kilos ni Trump na Nagdulot ng Kontrobersya sa Libing ni Lindsey Graham; Nag-alok ng Gum (o Breath Freshener) kay JD Vance at Scott Bessent

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Kilos ni Trump na Nagdulot ng Kontrobersya sa Libing ni Lindsey Graham; Nag-alok ng Tic Tac kay JD Vance at Scott Bessent.
Sa libing ni Senador Lindsey Graham, na ginanap sa Washington National Cathedral noong Hulyo 28, 2026, isang video ang kumalat na nagpapakita kay Pangulong Donald Trump na nag-aalok ng Tic Tac mints sa kanyang Bise Presidente na si JD Vance at sa Kalihim ng Treasury na si Scott Bessent . Ang kilos, na tila hindi naaayon sa solemne na okasyon, ay nagdulot ng kontrobersya at mga reaksyon sa social media, kung saan ang ilan ay pinuna ang kanyang pag-uugali bilang hindi angkop, habang ang iba ay ipinagtanggol ito bilang isang hindi nakakapinsalang kilos .
Ayon sa isang lip reader, sinabi ni Trump kay Vance, "Nakita ko ito sa aking bulsa. Gusto mo ng isa?" at sinabi kay Bessent, "Mas gagaan ang pakiramdam mo." Si Vance ay tumawa at tumango, na tila sumasang-ayon sa pangulo . Ang mga video ay nagpakita rin kay Trump na sinusubukang ihagis ang isang Tic Tac sa kanyang bibig ngunit hindi ito natamaan . Bukod sa pag-aalok ng Tic Tac, si Trump ay tila nakatulog o pumikit sa ilang sandali sa panahon ng serbisyo, na nagdagdag ng karagdagang kontrobersya .
Ang libing ay dinaluhan ng mga kilalang pulitikal na lider, kabilang sina Ukrainian President Volodymyr Zelensky at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu . Si Trump ay naghatid din ng isang eulogy para kay Graham, na binanggit ang kanilang hindi magandang simula noong 2016 nang ibinahagi niya ang personal na numero ng telepono ni Graham sa isang rally, ngunit sinabi na sila ay naging malapit na magkaibigan sa mga sumunod na taon .
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