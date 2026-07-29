Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagtangka ng Saudi Arabia na isangkot ang Iran sa mga pinsalang natamo nito mula sa Ansarullah Ang konseho ng mga ministro ng Saudi Arabia, sa isang pahayag, ay nagpahayag na kinokondena ng Riyadh ang mga pag-atake sa mga pasilidad ng langis at mga barko sa Red Sea.
Ayon sa ulat ng opisyal na ahensyang balita ng Saudi Arabia na "WAS," kinondena ng konseho ng mga ministro ng Saudi Arabia ang mga pag-atake sa mga pasilidad ng langis at mga barko sa Red Sea at inangkin na ang mga pag-atakeng ito ay isinagawa ng mga pwersang kaanib sa Iran sa Yemen at Iraq.
Riyadh – Opisyal na Ahensyang Balita ng Saudi Arabia (WAS) – Ang konseho ng mga ministro ng Saudi Arabia sa ilalim ng pamumuno ni Mohammed bin Salman, koronang prinsipe at punong ministro ng bansang ito, noong Martes sa isang pahayag ay mariing kinondena ang mga pag-atake sa mga pasilidad ng langis sa mga rehiyon ng Riyadh at silangan ng bansang ito, gayundin sa mga komersyal na barko sa Red Sea. Inangkin ng Riyadh sa pahayag na ito na ang mga pag-atake ay isinagawa ng "teroristang militias na kaanib sa Iran" sa Yemen at Iraq, at idiniin na hindi ito uurong sa pagprotekta sa seguridad at interes nito at magbibigay ng mapagpasiyang tugon sa anumang pagalit na aksyon ayon sa internasyonal na batas.
Kasabay ng pahayag na ito, ang mga tensyon sa rehiyon ay lubhang tumaas. Ang armadong pwersa ng Yemen sa ilalim ng pamumuno ng Ansarullah movement noong Lunes, gamit ang mga drone at ballistic missiles, ay tinarget ang East-West oil pipelines ng Saudi Arabia at ang mga pasilidad ng pagpino nito, at nag-ulat din ng naval blockade sa mga barkong Saudi sa Bab el-Mandeb. Sa kabilang banda, inihayag ng Ministry of Defense ng Saudi Arabia na ang mga drone ay pinaputok mula sa teritoryo ng Iraq patungo sa mga pasilidad ng langis ng bansang ito, na sinundan ng mabilis na reaksiyon ng mga opisyal ng Baghdad. Si Ali al-Zaydi, Punong Ministro ng Iraq, ay nag-utos sa mga security bodies na siyasatin ang paratang na ito at ang Islamic Resistance ng Iraq ay tumanggi rin sa anumang pag-atake mula sa teritoryo nito at nagbabala sa Riyadh tungkol sa "anumang hangal na aksyon."
Ang mga pagbabagong ito ay naganap sa panahon na ang Riyadh, na dati ay gumagamit ng East-West pipeline bilang alternatibong ruta upang iwasan ang Strait of Hormuz, ngayon ay nahaharap sa sabay-sabay na banta sa dalawang harapan. Ang Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Saudi Arabia ay nagpahayag din noong Martes na gagamitin nito ang "lahat ng kinakailangang hakbang ayon sa internasyonal na batas" upang protektahan ang mga barko nito sa Red Sea. Gayunpaman, naniniwala ang mga analista na ang pagbibintang sa Iran ay isang pagtatangka na ilihis ang opinyon publiko mula sa mga pagkabigo sa larangan at pilitin ang mga rehiyonal na kaalyado na makisama sa Riyadh laban sa axis of resistance. Hanggang Hulyo 29, 2026, ang Islamic Republic of Iran ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga paratang na ito.
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