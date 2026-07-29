Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang Saudi tanker na "NCC GHAZAL" ay tinarget ng pag-atake ng Yemen
Ang barkong ito ay tinarget dahil sa paglabag sa pagbabawal sa paglalayag laban sa Saudi Arabia at hindi pagpansin sa mga babala ng Yemen. Ang operasyong ito ay isinagawa gamit ang ilang ballistic missiles.
Ang huling posisyon ng tanker na ito, na may habang 183 metro, ay naitala sa Red Sea.
Sanaa – Ahensyang Balita ng Al-Masirah – Si Yahya Saree, tagapagsalita ng armadong pwersa ng Yemen, noong Martes, Hulyo 28, 2026, ay nag-ulat ng pagsasagawa ng military operation laban sa Saudi tanker na "NCC GHAZAL" sa Red Sea. Batay sa inilabas na pahayag, ang tanker na ito ay tinarget ng ilang ballistic missiles dahil sa paglabag sa pagbabawal sa paglalayag na ipinatutupad laban sa Saudi regime at hindi pagpansin sa paulit-ulit na babala, at napilitang umatras at magbago ng ruta.
Ang tanker na NCC GHAZAL, na may bandila ng Saudi Arabia at timbang na 49,990 tonelada, ay isang barkong nagdadala ng mga kemikal at produktong petrolyo na itinayo noong 2014 at pinamamahalaan ng pambansang kumpanya ng mga tagapagdala ng kemikal ng Saudi Arabia. Ito ang ikaapat na Saudi tanker sa nakalipas na isang linggo na tinarget ng mga pwersang Yemeni.
Muling binigyang-diin ng tagapagsalita ng armadong pwersa ng Yemen ang pagpapatuloy ng pagpapatupad ng pagbabawal sa paglalayag laban sa mga barkong Saudi batay sa ekwasyon ng "pagkubkob laban sa pagkubkob" at "ganap na pagtindi laban sa ganap na pagtindi." Ipinahayag ng Yemen na ang kipot na ito ay sarado lamang para sa mga barkong Saudi at ang pagdaan ng iba pang mga barko ay mananatiling malaya. Ang operasyong ito ay ginawa bilang tugon sa mga kamakailang airstrike ng Saudi Arabia sa Sanaa International Airport noong Hulyo 13 at sa paglabag sa apat-na-taong tigil-putukan. Hanggang Hulyo 29, 2026, ang mga opisyal ng Saudi at ang kumpanyang nagpapatakbo ng tanker na ito ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa pag-atakeng ito.
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