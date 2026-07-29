Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sugo ng Iran: Ang patuloy na iligal na aksyon ng Amerika at Israel ay isang seryosong banta sa kapayapaan at seguridad ng mundo
Ang Sugo at kinatawang kinatawan ng Iran sa United Nations, sa pagsasabing "ang Estados Unidos ay ang mananalakay," ay nagsabi na ang patuloy na iligal na aksyon ng Amerika at Israel ay isang seryosong banta sa kapayapaan, katatagan, at seguridad sa rehiyon at internasyonal.
New York – Ahensyang Balita ng IRNA – Si Gholamhossein Darzi, Sugo at kinatawang permanenteng kinatawan ng Islamic Republic of Iran sa United Nations, noong Martes sa pulong ng Security Council na may temang "Pag-iwas sa mga salungatan at mapayapang paglutas ng mga hindi pagkakasundo," sa pagtukoy sa mga agresibong aksyon ng Amerika at ng Zionist regime laban sa ating bansa, ay nagdiin na ang mga iligal na hakbang na ito ay itinuturing na isang seryosong banta sa internasyonal na kapayapaan at seguridad. Sa pagkondena sa mga hakbang na ito, tinawag niya ang mga ito na hayagang paglabag sa UN Charter at internasyonal na batas.
Ang Sugo ng Iran, sa pagpapatuloy sa pagtukoy sa pangako ng Tehran sa proseso ng diplomasya, ay nagpahiwatig na ang Iran, sa kabila ng paglabag sa internasyonal na mga pangako ng Washington, ay pumasok sa seryosong negosasyon noong 2025 na may layuning makamit ang isang matatag na kasunduan; ngunit ang diplomatikong prosesong ito ay pinahina ng paggamit ng puwersa ng Amerika. Sa pag-alala rin sa Islamabad memorandum of understanding na nilagdaan noong Hunyo 17, binigyang-diin niya na ang memorandum na ito ay idinisenyo bilang isang balangkas para sa pagbabawas ng tensyon at mapayapang paglutas ng mga hindi pagkakasundo, ngunit sa kasamaang-palad, ang Washington ay hindi naging tapat sa mga pangako nito.
Si Darzi, sa pagbibigay-diin na ang lahat ng mga aksyon ng Islamic Republic of Iran ay isinasagawa sa loob ng balangkas ng internasyonal na batas at batay sa prinsipyo ng lehitimong pagtatanggol (Artikulo 51 ng UN Charter), ay nagpahayag na ang Iran ay magpapatuloy sa pagtatanggol sa soberanya, integridad ng teritoryo, at pambansang interes nito. Sa pagtatapos, sa pagsasabing ang mga pag-atake ng Amerika sa mga kritikal na imprastraktura ng Iran ay hindi lamang paglabag sa internasyonal na batas, kundi maaari ring humantong sa pagdidiin ng mga tensyon at pagpapahina ng tiwala sa mga internasyonal na kasunduan, hinimok niya ang Security Council na gampanan ang responsibilidad nito at gumawa ng hakbang upang ihinto ang mga pagalit na aksyon na ito laban sa Iran.
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