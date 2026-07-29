Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagtaas ng 4.4 porsyento sa presyo ng langis kasunod ng kumpirmasyon ng mga rehiyonal na pag-atake
Kasunod ng kumpirmasyon ng balita ng missile at drone attacks sa Gitnang Silangan, ang presyo ng krudo ng Amerika ay tumaas ng 4.4 porsyento at ang Brent oil ay umakyat sa $87 channel. Ang biglaang pagtaas na ito ay bunga ng pag-aalala ng mga pandaigdigang pamilihan tungkol sa mga geopolitical risks at ang posibilidad ng pagkagambala sa transit route ng enerhiya.
New York – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang mga pandaigdigang pamilihan ng langis noong Martes ay nakasaksi ng walang-pantayong pagtaas; kung saan ang presyo ng bawat bariles ng West Texas Intermediate crude ay tumaas ng 4.43 porsyento sa $82.77 at ang North Sea Brent crude ay tumaas ng 4.39 porsyento sa $87.78. Ang pagtaas ng presyo na ito ay naganap kasunod ng kumpirmasyon ng balita ng missile at drone attacks sa Gitnang Silangan at ng pag-anunsyo ng CENTCOM ng pagharang sa ilang ballistic missiles na pinaputok mula sa Iran patungo sa mga military base ng Estados Unidos sa Jordan.
Ang mga ulat ay nagpapahiwatig na ang mga pag-atakeng ito, na isinagawa sa mga huling oras ng Martes ayon sa lokal na oras, ay itinuturing na unang military action ng Iran matapos ang ilang-araw na pagtigil ng magkasalungat na pag-atake sa Amerika. Kasabay nito, ang datos ng American Petroleum Institute (API) ay nag-ulat ng 3.3 milyong bariles na pagbaba sa mga reserba ng krudo ng bansang ito sa linggo na nagtapos noong Hulyo 24, na isang karagdagang salik sa pagtaas ng mga alalahanin ng mga tagapagtustos ng enerhiya. Ayon sa mga mapagkukunang may alam, ang mga pamilihan ay nag-aalala rin tungkol sa posibleng pagkagambala sa transit ng langis sa Strait of Hormuz; isang daang-dagat na bago ang digmaan, humigit-kumulang isang-ikalima ng krudo sa mundo ang dumadaan dito araw-araw.
Nagbabala ang mga analista ng institusyong "ANZ," sa pagtukoy sa dead end ng negosasyon ng Iran at Amerika sa pamamahala ng maritime traffic sa Strait of Hormuz, na ang pagpapatuloy ng sitwasyong ito ay maaaring magdulot ng mas matinding pagbabago sa presyo ng langis sa mga darating na araw. Samantala, ang ilang mapagkukunan ng balita ay nag-ulat ng posibilidad ng pagsasaalang-alang ng tatlong-buwan na pagtigil ng pagtaas ng produksyon ng OPEC+ sa darating na pulong ng organisasyong ito, na maaaring makaapekto sa takbo ng mga presyo.
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