Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Miyembro ng Mataas na Konsehong Pampulitika ng Yemen: Ang digmaan at pagkubkob ay nagpatibay sa amin
Si Muhammad Ali al-Houthi, miyembro ng Mataas na Konsehong Pampulitika ng Yemen, sa pagsasabing ang mga taon ng pag-atake ng Amerika, Saudi Arabia, at ng kanilang mga kaalyado ay hindi nagpahina sa determinasyon ng mamamayang Yemeni, ay nagdiin na ang mga panggigipit na ito ay humantong sa pagbuo ng mga bagong ekwasyon at pagtaas ng kakayahan ng armadong pwersa ng Yemen.
Sanaa – Ahensyang Balita ng Al-Masirah – Si Muhammad Ali al-Houthi, miyembro ng Mataas na Konsehong Pampulitika ng Yemen, noong Martes, Hulyo 29, 2026, sa mga pahayag na ibinigay sa okasyon ng anibersaryo ng Operation Al-Aqsa Flood sa Al-Sabeen Square sa Sanaa, sa pagtukoy sa walong-taong paglaban ng mamamayang Yemeni laban sa agresibong koalisyon, ay nagdiin na ang digmaan at pagkubkob, sa halip na magpahina, ay naging isang salik sa "pagbuo ng mga bagong ekwasyon at pagtaas ng kakayahan" ng armadong pwersa ng bansang ito.
Si al-Houthi, sa pagsasabing ang mga pag-atake ng Amerika, ng Zionist regime, at ng Saudi Arabia at ng kanilang mga kaalyado ay "walang anumang epekto sa determinasyon ng mga kalalakihan at kababaihan ng Yemen," ay nagpahayag na ngayon ang Yemen ay ipinagmamalaki ang pagpapala na dulot ng pagtitiyaga at katatagan para rito. Binigyang-diin din niya ang pagpapatuloy ng buong suporta sa mamamayang Palestinian at sa axis of resistance laban sa mga krimen ng Zionist regime.
Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahon na ang Yemen sa mga nakaraang araw, sa pamamagitan ng malawakang drone at missile attacks, ay tinarget ang mga pasilidad ng langis at pang-ekonomiyang imprastraktura ng Saudi Arabia at, sa pamamagitan ng pagpapatupad ng naval blockade sa Bab el-Mandeb laban sa mga barkong Saudi, ay lumikha ng mga bagong ekwasyon sa rehiyon.
..........
328
Your Comment