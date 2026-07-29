Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga flight ng American Airlines ay itinigil
Inihayag ng Federal Aviation Administration ng Amerika: Ang mga flight ng American Airlines sa buong bansa ay itinigil dahil sa pagkagambala sa information technology system.
Inihayag ng American television network na ABC News na ang mga flight ng American Airlines ay itinigil sa utos ng Federal Aviation Administration noong Martes ng hapon ayon sa lokal na oras.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang Federal Aviation Administration (FAA) ng Amerika noong Martes, Hulyo 28, 2026, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng utos ng pambansang pagtigil ng mga flight ng kumpanyang "American Airlines," ay nagpahayag na ang hakbang na ito ay ginawa kasunod ng paglitaw ng isang malawakang teknikal na pagkagambala sa information technology system ng kumpanyang ito. Ang utos ng pagtigil, na inilabas noong 6:30 PM lokal na oras, ay tumagal ng humigit-kumulang 45 minuto at binawi noong 7:21 PM; ngunit ang mga pinsalang dulot nito ay patuloy na nagbigay ng anino sa industriya ng abyasyon ng Amerika.
Batay sa datos ng website ng pagsubaybay sa flight, ang pagkagambalang ito ay nagresulta sa pagkansela ng 221 flights (katumbas ng 6 porsyento ng kabuuang araw-araw na flight ng kumpanyang ito) at pagkaantala sa higit sa 1,100 iba pang mga flight. Ang insidenteng ito ay naganap sa panahon na ang kumpanyang ito ng abyasyon ay nahaharap sa ilang teknikal na hamon sa mga nakalipas na linggo. Naniniwala ang mga analista ng industriya ng abyasyon na ang pagtaas ng cyber attacks at presyon sa digital infrastructure ay ginawa ang mga airline na mas mahina laban sa malawakang pagkagambala. Hanggang Hulyo 29, 2026, ang American Airlines at ang Federal Aviation Administration ay hindi nagbigay ng karagdagang komento tungkol sa eksaktong dahilan ng insidenteng ito.
..........
328
Your Comment