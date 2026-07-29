Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Amerika: Kasama ang Saudi, nagsagawa kami ng mga pag-atake sa Iraq
Kinumpirma ng hukbo ng Amerika madaling-araw ng Miyerkules na kasama ang hukbo ng Saudi Arabia, nagsagawa ito ng mga pag-atake laban sa mga base ng paglaban sa Iraq.
Ministry of Defense ng Saudi Arabia: Sa koordinasyon ng CENTCOM, nagsagawa kami ng mga naka-target na pag-atake laban sa mga posisyon ng mga grupong paramilitar sa Iraq.
Baghdad – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang Central Command ng hukbo ng Amerika (CENTCOM) at ang Ministry of Defense ng Saudi Arabia madaling-araw ng Miyerkules, Hulyo 29, 2026, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng magkakahiwalay na pahayag, ay nag-ulat ng pagsasagawa ng magkasanib na airstrike laban sa ilang mga base at ammunition depots na pag-aari ng mga grupo ng paglaban sa silangang Iraq. Ayon sa CENTCOM, ang mga Amerikano at Saudi fighter jet ay nagtarget ng ilang logistical sites at weapons depots sa buong silangang Iraq, at ang operasyong ito ay ginawa bilang tugon sa higit sa 30 drone attacks sa ilalim ng pamumuno ng IRGC sa nakalipas na 72 oras. Ang Ministry of Defense ng Saudi Arabia, sa pagbibigay-diin sa "lehitimong aksyon sa pagtatanggol sa sarili," ay nagpahayag na ang drone attacks sa mga pasilidad ng langis ng bansang ito sa silangang rehiyon at Riyadh ay isinagawa mula sa teritoryo ng Iraq.
Batay sa mga inilabas na ulat mula sa Iraqi sources at Arab media, ang pinakamahalagang pag-atake ay naganap sa lalawigan ng Basra at sa mga operational headquarters ng Popular Mobilization Forces sa lugar ng "Al-Dair," gayundin sa mga ammunition depots ng grupong ito sa lalawigan ng Wasit at sa lugar ng "Jurf al-Nasr" sa lalawigan ng Babil. Ang mga Arab network kabilang ang "Al-Hadath" ay nag-ulat ng ilang airstrike at pagkasugat ng ilang indibidwal. Ang mga inilabas na larawan mula sa surveillance cameras ay nagtala rin ng sandali ng mga pagsabog.
Ang Popular Mobilization Forces (Iraqi PMF), na itinuturing na bahagi ng opisyal na military forces ng bansang ito, madaling-araw ng Miyerkules sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang pahayag ay nagpahayag na sa mga pag-atakeng ito, hindi bababa sa 8 katao ang napatay at 4 na iba pa ang nasugatan. Inilarawan ng organisasyong ito ang magkasanib na airstrike bilang "napakapanganib na paglikha ng tensyon" at "hayagang paglabag sa integridad ng teritoryo ng Iraq" at idiniin na ang mga nauugnay na departamento ay nagsasagawa ng field assessment ng sitwasyon at pagsusuri ng mga pinsala. Ang pamahalaan ng Iraq hanggang ngayon ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pag-atakeng ito.
Kasabay ng mga pag-atakeng ito, ang Islamic Revolutionary Guard Corps madaling-araw ng Miyerkules ay nag-ulat ng pagpapaputok ng ilang ballistic missiles patungo sa mga military base ng Amerika sa Jordan. Inangkin din ng CENTCOM na na-intercept at nawasak nito ang mga missile na pinaputok mula sa Iran. Ang mga pagbabago noong Miyerkules ay naganap sa panahon na ang mga tensyon sa rehiyon, matapos ang ilang araw ng relatibong paghinto, ay muling umabot sa kanilang rurok.
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