Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-The Intercept: Tinarget ng Iran ang 9 na base ng Amerika
Isinulat ng news site na The Intercept: Ayon sa isang opisyal ng Amerika, ang Iran, mula noong Hulyo 9 hanggang ngayon, ay nagtarget ng hindi bababa sa 9 na base ng Amerika at ang ilang mga base ay nagtamo ng "kapansin-pansing pinsala."
Ang pag-atake sa Muwaffaq Salti Air Base ay muling nagpakita ng kakayahan ng Iran na i-target ang mga base ng Amerika sa buong Gitnang Silangan at patayin ang mga sundalong Amerikano.
Ang pag-aangkin nina Trump at Hegseth, Kalihim ng Digmaan ng Amerika, tungkol sa pagkawasak ng military capability ng Iran ay bumagsak. Nagawa ng Iran, sa pamamagitan ng kombinasyon ng mga suicide drone at advanced ballistic missiles, na mababad o talunin ang mga air defense system ng Amerika.
..........
328
Your Comment