Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Anak ng martir na si Sayyid Hassan Nasrallah: Hindi pinabayaan ng Iran ang paglaban kahit sa pinakamahirap na panahon
Si Sayyid Jawad Nasrallah: Sinasabi ng ilan na iniwan ng Islamic Republic ang mga grupo ng paglaban; paano posible na iiwan ng Islamic Republic, samantalang sa mga unang araw, noong ito mismo ay nasa gitna ng ipinataw na digmaan, ay hindi nito pinabayaan [ang paglaban].
Ang pag-iwan, kahinaan, at pagtataksil ay hindi gawa ng mga anak ni Ali ibn Abi Talib, ni Imam Khomeini, at ni Imam Khamenei.
Tehran – Ahensyang Balita ng Tasnim – Si Sayyid Jawad Nasrallah, anak ng martir na si Sayyid Hassan Nasrallah, ang yumaong pangkalahatang kalihim ng Hezbollah ng Lebanon, noong Miyerkules, Hulyo 30, 2026, sa isang panayam na ginawa sa gilid ng seremonya ng paggunita sa anibersaryo ng tagumpay ng operasyon na "Mersad" sa Tehran, sa pagtukoy sa mga kamakailang pagtatangka na magtanim ng pagdududa tungkol sa pagpapahina ng suporta ng Islamic Republic sa resistance front, ay mariing tinanggihan ang mga paratang na ito at idiniin na ang Iran, kahit sa pinakamahirap na kalagayan, ay hindi kailanman pinabayaan ang mga grupo ng paglaban.
Ang anak ni Martir Nasrallah, sa pagtukoy sa mga unang araw ng pag-uudyok ng digmaan ng Amerika at Israel laban sa Islamic Republic, ay nagpahiwatig na ang Iran, habang ito mismo ay nakikipaglaban sa isang ganap na digmaan sa mga kaaway, ay hindi kailanman itinigil ang estratehikong suporta nito sa resistance front, lalo na sa Hezbollah at sa mamamayang Palestinian. Idiniin niya: "Ang pag-iwan, kahinaan, at pagtataksil ay walang lugar sa landas at paaralan ng Ahl al-Bayt at ng mga pinuno ng Rebolusyong Islamiko, at ang landas na ito ay palaging nakabatay sa katapatan at paninindigan."
Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahon na ang ilang mga kalabang media sa mga nakalipas na araw, sa pamamagitan ng psychological operations at pagbaligtad ng katotohanan, ay naghahanap na magtanim ng pagkakahati sa pagitan ng axis of resistance at ng Islamic Republic of Iran; isang paratang na, sa tahasang at mapagpasiyang reaksiyon ni Sayyid Jawad Nasrallah, anak ng dakilang martir ng resistance front, ay nabasag at nagpadala ng malinaw na mensahe sa mundo tungkol sa lalim ng pagkakaisa at tiwala sa isa't isa sa pagitan ng Iran at ng mga grupo ng paglaban.
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