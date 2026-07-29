Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kallas: Nakipag-usap ako kay Araghchi tungkol sa Persian Gulf at Ukraine
Responsable sa foreign policy ng European Union:
Ngayon ay nakipag-usap ako sa telepono kay Araghchi tungkol sa kalagayan ng Persian Gulf at gayundin sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine.
Sa Persian Gulf, ang pansamantalang paghinto sa mga labanan ay maaaring magbigay ng pagkakataon sa mga tagapamagitan upang makahanap ng paraan upang bumalik sa diplomasya.
Nakapagpapatibay na si Andrii Sybiha ay nakipag-usap kay Araghchi upang bawasan ang mga tensyon.
Handa rin akong suportahan ang mga pagsisikap na ito.
Brussels – Ahensyang Balita ng Reuters – Kaja Kallas, responsable sa foreign policy ng European Union, madaling-araw ng Miyerkules, Hulyo 30, 2026, sa kanyang social network ay nag-ulat ng pagsasagawa ng isang tawag sa telepono kay Seyyed Abbas Araghchi, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Iran, at isinulat na sa pag-uusap na ito ay tinalakay ang mga pagbabago sa Persian Gulf at ang pagdidiin ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine.
Si Kallas, sa pagtukoy sa relatibong paghinto sa mga labanan sa rehiyon, ay nagdiin na ang puwang na ito ay maaaring magbigay ng pagkakataon sa mga tagapamagitan upang makahanap ng paraan upang bumalik sa diplomasya at maiwasan ang muling pag-aalab ng isang ganap na digmaan. Sa pagtanggap din sa kamakailang tawag ni Andrii Sybiha, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Ukraine, kay Araghchi, tinasa niya ito bilang isang positibong hakbang sa pagbabawas ng mga tensyon at ipinahayag na ang European Union ay susuporta sa anumang pagsisikap sa direksyong ito.
Ang tawag na ito ay ginawa sa panahon na ang relasyon ng Tehran at Kyiv, kasunod ng drone attack ng Ukraine sa isang komersyal na sasakyang-dagat ng Iran sa Caspian Sea madaling-araw ng Sabado, Hulyo 26, na nagresulta sa pagkamartir ng isang marino at pagkasugat ng isa pa, ay lubhang nagdilim. Si Araghchi sa kanyang pag-uusap noong Sabado ng gabi kay Kallas ay mariing kinondena ang pag-atakeng ito at nanawagan para sa mapagpasiyang tugon ng UN Security Council, ng European Union, at ng internasyonal na komunidad. Pagkatapos nito, si Araghchi sa isang hiwalay na tawag sa kanyang katapat na Ukrainian ay nagdiin sa karapatan ng Iran na ipagtanggol ang mga interes at pambansang seguridad nito. Ipinatawag din ng Tehran ang pansamantalang chargé d'affaires ng Ukraine at ipinaalam ang matinding protesta nito.
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