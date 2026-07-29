Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ansarullah: Ipagpapatuloy namin ang pagharap sa Saudi Arabia hanggang sa kumpletong pag-aangat ng pagkubkob sa Yemen
Si Dhaifullah al-Shami, miyembro ng political bureau ng Ansarullah movement ng Yemen, sa pagpapahayag na "ang Saudi Arabia ay tumatakas mula sa mga kahihinatnan ng 12-taong digmaan at pagkubkob ng kanyang bansa," ay nagdiin na sinimulan ng Sanaa ang operasyon ng pagsira sa pagkubkob ng Riyadh at magpapatuloy sa landas na ito hanggang sa makamit ang mga karapatan ng mamamayang Yemen.
Ayon sa ulat ng Iran Ma, na binanggit ang Al-Masirah network, si al-Shami sa panayam sa Al-Mayadeen network ay nagpahayag na ang Saudi Arabia ay naghahanap na magpataw ng mandato sa milyun-milyong Yemeni at ang lahat ng mga opsyon ay nananatili sa mesa.
Ayon sa kanya, ang mga hakbang na ginawa ng Yemen hanggang ngayon ay nasa loob ng balangkas ng babala sa Riyadh upang ang bansang ito ay gumawa ng hakbang upang malutas ang kasalukuyang sitwasyon.
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