Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga lihim na estadistika ng Pentagon; ang Amerika ay nagkaroon ng 70 sugatan isang araw pagkatapos ng pagkamartir ni Larijani
Website ng Amerika na Raw Story:
Ang mga nakatagong datos ng Pentagon ay nag-uulat ng pagkamatay at pagkasugat ng 70 sundalong Amerikano sa isang araw ng digmaan ni Trump sa Iran.
Nakuha ng grupo ng "War Horse" ang mga talaang ito sa pamamagitan ng Freedom of Information Act na humihiling ng mga dokumento ng pamahalaan na sumasaklaw sa unang anim na linggo ng digmaan, mula Pebrero 28 hanggang Abril 8.
Ang pinakamalaking araw ng mga nasawi sa mga datos na ito ay naganap noong Marso 18, humigit-kumulang 24 na oras matapos ang airstrike ng Amerika at Israel na nagresulta sa pagkamartir ni Ali Larijani.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang Amerikanong website na "Raw Story" noong Martes, Hulyo 28, 2026, sa isang ulat ay nagsiwalat na ang Pentagon ay hindi kailanman inihayag sa opinyon publiko na noong Marso 18, at isang araw lamang matapos ang pagkamartir ni Dr. Ali Larijani, Kalihim ng Kataas-taasang Konseho ng Pambansang Seguridad ng Iran, 70 sundalong Amerikano ang nasugatan sa panahon ng digmaan sa Iran.
Ang mga dokumentong ito, na nakuha ng nonprofit na institusyong "War Horse" sa pamamagitan ng Freedom of Information Act, ay sumasaklaw sa unang anim na linggo ng digmaan (mula Pebrero 28 hanggang Abril 8) at sa unang pagkakataon ay nagbigay ng mas detalyadong impormasyon sa publiko tungkol sa kalagayan ng mga sugatan. Batay sa mga dokumentong ito, sa kabuuan, mahigit 400 kaso ng mga nasawi ang naitala sa panahong ito, kung saan ang head trauma na may higit sa 170 kaso ang pinakakaraniwang uri ng pinsala, at ang shrapnel wounds, bone fractures, at smoke inhalation ay kabilang din sa mga naiulat na pinsala. Noong Marso 18, higit sa labindalawa sa 70 sugatang ito ang nasugatan dahil sa mga pag-atake ng kaaway.
Ang pagsisiwalat na ito ay ginawa sa panahon na ang Pentagon ay dati nang kinumpirma noong Marso 17 ang pagkamartir ni Ali Larijani sa magkasanib na airstrike ng Amerika at Israel. Iniulat din ng "War Horse" na ang hukbo ng Amerika, na may higit sa 270 sugatan, ay may pinakamataas na bilang ng mga nasawi sa iba't ibang sangay ng militar at humigit-kumulang isang-katlo ng mga indibidwal na ito ay mga reserve soldiers. Ipinapakita rin ng mga dokumentong ito na ang Pentagon, upang iwasan ang War Powers Act - na nag-uutos sa pangulo na kumuha ng pag-apruba mula sa Kongreso pagkatapos ng 60 araw upang ipagpatuloy ang military operations - ay hinati ang mga nasawi sa digmaan sa Iran sa dalawang bahagi: ang "Epic Fury" operation hanggang Hulyo 7 at ang "Overseas Operations" pagkatapos ng petsang iyon.
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