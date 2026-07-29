Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagwawalang-bahala ng berdugo ng Gaza sa babala ng pag-aresto sa New York
Ang punong ministro ng rehimeng Israel, na hinahabol ng International Criminal Court dahil sa mga krimen sa digmaan sa Gaza, sa pagwawalang-bahala sa babala ng alkalde ng New York tungkol sa posibilidad ng kanyang pag-aresto, ay nagdiin na tiyak na maglalakbay siya sa lungsod na ito upang dumalo sa UN General Assembly.
Sa ibang bahagi ng panayam na ito sa Fox News, tinukoy ni Netanyahu ang kanyang pagpupulong kahapon kay Trump sa White House at tinawag itong "pambihira" at sinabi sa Fox News: "Isa sa mga pinakamahusay na pagpupulong na mayroon kami."
Idinagdag niya sa pagpapatuloy: "Palagi kong kinagigiliwan na biguin ang aming mga potensyal na kritiko na naghahanap ng mga bitak sa aming pagkakaisa. Ngunit ang kanilang natagpuan ngayon ay isang batong pader... Mayroon kaming magkasanib na pangako. Ayaw naming makita ang panatikong rehimeng ito sa Tehran na makakuha ng sandatang nukleyar."
New York – Ahensyang Balita ng Reuters – Si Benjamin Netanyahu, punong ministro ng Zionist regime, na hinahabol ng International Criminal Court sa paratang ng "mga krimen sa digmaan at krimen laban sa sangkatauhan" sa Gaza Strip, sa pagwawalang-bahala sa babala ng alkalde ng New York, ay nagdiin na maglalakbay siya sa lungsod na ito para sa UN General Assembly sa Setyembre. Si Zaharan Mamdani, alkalde ng New York, noong Martes ay tinawag si Netanyahu na "kriminal sa digmaan" at "arkitekto ng kakila-kilabot na genocide laban sa mamamayang Palestinian" at hinimok ang pederal na pamahalaan na ipatupad ang utos ng pag-aresto ng ICC kung siya ay pumasok sa teritoryo ng Amerika. Idiniin ni Mamdani: "Si Benjamin Netanyahu ay hindi malugod sa New York City, tulad ng hindi pagtanggap ng sinumang ibang kriminal sa digmaan sa lungsod na ito."
Gayunpaman, ang pederal na pamahalaan ng Amerika, na hindi miyembro ng ICC, ay dati nang nagpahayag na hindi nito kinikilala ang utos na ito. Si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, noong Lunes ay ginagarantiya na si Netanyahu ay "hindi arestuhin sa anumang paraan, anyo, o pamamaraan" sa kanyang pananatili sa Estados Unidos. Si Netanyahu sa panayam sa Fox News, habang nagpapasalamat kay Trump, ay inakusahan ang alkalde ng New York ng "paggapas sa poot" at "paglikha ng pagkakabaha-bahagi sa mga residente ng New York."
Ang punong ministro ng Zionist regime, sa ibang bahagi ng panayam na ito, ay inilarawan ang kanyang 90-minutong pagpupulong noong Martes kay Trump sa White House bilang "isa sa mga pinakamahusay na pagpupulong na mayroon kami." Ito ang ikawalong pagpupulong ni Netanyahu kay Trump mula nang magsimula ang kanyang ikalawang termino bilang pangulo at ang kanilang unang pagpupulong mula nang magsimula ang digmaan laban sa Iran noong Pebrero 2026. Ang dalawang panig sa pulong na ito ay nagbigay-diin sa "magkasanib na pangako" upang maiwasan ang pagkamit ng Iran ng sandatang nukleyar at tinalakay din ang mga paksa tulad ng pagpapatupad ng framework agreement sa Lebanon at ang pagsisikap na palawakin ang Abraham Accords sa mga bagong bansa. Gayunpaman, ang mga ulat ay nagpapahiwatig ng hindi pagkakasundo sa paraan ng pagpapatuloy ng digmaan sa Iran gayundin ang kawalang-kasiyahan ni Trump sa pagsisiwalat ng mga detalye ng mga plano ni Netanyahu na magpakita ng bagong ebidensya tungkol sa nuclear program ng Iran.
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