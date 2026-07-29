Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kinumpirma ng Senado si Jay Clayton bilang Direktor ng Pambansang Intelihensiya ng Amerika
Kinumpirma ng Senado ng Amerika noong Martes ng gabi, sa 51 boto pabor laban sa 47 boto laban, si Jay Clayton, ang kandidatong sinusuportahan ni Trump, bilang ikasiyam na Direktor ng Pambansang Intelihensiya ng Estados Unidos.
Siya ay papalit kay Bill Pult, ang pansamantalang direktor ng katawang ito, na sa kanyang 40-araw na pamamahala ay nagsimula ng programa ng pagbabawas ng tauhan at pagpapaliit ng opisina ng Direktor ng Pambansang Intelihensiya.
Batay sa ulat na ito, si Clayton ay mamumuno sa isang katawan na sa mga nakaraang taon ay nakaranas ng pagbaba ng kapangyarihan at impluwensya, at ang ilang kasalukuyan at dating mga opisyal ng intelihensiya ay naniniwala na ang proseso ng pagpapaliit at pagbabawas ng papel nito ay magpapatuloy din sa bagong yugto.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Kinumpirma ng Senado ng Amerika noong Martes, Hulyo 28, 2026, sa pamamagitan ng boto na 51 hanggang 47, si Jay Clayton bilang ikasiyam na Direktor ng Pambansang Intelihensiya ng Estados Unidos. Ang pagbotong ito ay ganap na batay sa mga linya ng partido at lahat ng mga senador ng Demokratiko ay bumoto laban sa pagkakatalaga.
Si Clayton, na dati ay namuno sa Securities and Exchange Commission ng Amerika at kasalukuyang pederal na tagausig ng Southern District ng New York, ay papalit kay Bill Pult; isang tao na walang anumang karanasan sa larangan ng pambansang seguridad at intelihensiya at ang kanyang pagkakatalaga bilang pansamantalang direktor ay hinarap ng dalawang-partidong pamumuna sa Kongreso. Si Pult sa kanyang 40-araw na pamamahala ay nagsimula ng programa ng pagbabawas ng tauhan sa opisina ng Direktor ng Pambansang Intelihensiya at nagtagumpay na bawasan ang humigit-kumulang 30 porsyento ng mga tauhan ng katawang ito.
Mga hamon na kinakaharap ni Clayton: Si Clayton ay mamumuno sa komunidad ng intelihensiya ng Amerika sa panahon na ang katawang ito ay nasa pinakamababang antas sa kasaysayan nito dahil sa walang-pantayong pagbaba ng kapangyarihan at impluwensya. Ang kasalukuyan at dating mga opisyal ng intelihensiya ay naniniwala na malamang na masaksihan ni Clayton ang unti-unting pagkaluma ng katawang ito. Inilarawan ng isang dating opisyal ng opisina ng Direktor ng Pambansang Intelihensiya sa panayam sa CNN ang kalagayan ng katawang ito: "Unti-unting lumulubog sa ilalim ng mga alon."
Kasabay ng mga hamong ito, ang mga ulat ay nagpapahiwatig na si John Ratcliffe, direktor ng CIA, ay epektibong gumaganap ng papel bilang nangungunang tagapayo sa intelihensiya ng pangulo at si Clayton ay kailangang makipagbuno sa isang parallel na istruktura at ang pagbaba ng katayuan ng kanyang katawan. Sa kabila ng mga alalahanin, si Donald Trump sa isang mensahe sa kanyang social network ay inilarawan si Clayton bilang "natatangi sa lahat ng aspeto" at nagpahayag ng kumpiyansa na siya ay magkakaroon ng "napakatalino" na pagganap sa posisyong ito.
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