Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Takot ng administrasyon ni Trump sa mga robot na Tsino
Inihayag ng administrasyon ni Trump noong Martes na nilayon nitong magpataw ng mga pagbabawal sa pag-angkat ng mga bagong modelo ng mga robot na Tsino.
Ang hakbang na ito ay may layuning pumilit sa China.
Ito ay sa kabila ng sinasabing ang pagbabawal sa pagpasok ng mga robot na Tsino ay makakasama sa mga negosyo ng Amerika.
New York – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang administrasyon ni Donald Trump noong Martes, Hulyo 28, 2026, na binanggit ang mga walang-batayang dahilan ng "pambansang seguridad," ay nagbawal sa pag-angkat ng mga pinakabagong modelo ng humanoid at quadruped robots ng Tsina sa Estados Unidos. Ang hakbang na ito, na ipinatupad ng Federal Communications Commission, ay isang hayagang pagtatangka na harapin ang lumalaking dominasyon ng teknolohiyang Tsino sa pandaigdigang larangan ng robotics at artificial intelligence. Gayunpaman, naniniwala ang mga independiyenteng eksperto at analista ng industriya na ang patakarang ito ay hindi lamang makakamit ang mga nilalayong layunin ng Washington, ngunit dahil sa matinding pag-asa ng merkado ng Amerika sa mga advanced at abot-kayang produktong Tsino, ay magdudulot ng nakamamatay na dagok sa mga domestic industry at negosyo ng Amerika.
Ayon sa mga pinakabagong inilabas na ulat, ang mga kumpanyang Tsino ay sumasakop sa mga taluktok ng teknolohiya ng robotics sa mundo at may dominanteng bahagi sa merkado ng inobasyon. Ipinapakita ng datos ng legal platform na "LexisNexis" na sa 10 pinakamahusay at pinaka-makabagong startup sa mundo sa larangan ng humanoid robots, 6 na kumpanya ang pag-aari ng China at ang limang nangungunang ranggo sa listahang ito ay ganap na hawak ng mga kumpanyang Tsino. Gayundin, batay sa opisyal na estadistika, ang China sa unang kalahati ng taong 2026 ay nagtagumpay na makabuo ng higit sa 400 kumpletong modelo ng humanoid robot, na katumbas ng higit sa kalahati ng kabuuang pandaigdigang produksyon sa larangang ito. Sa kabaligtaran, ang umuusbong na industriya ng robotics ng Amerika, sa kabila ng suporta ng pamahalaan, ay hindi nakapagbigay ng angkop na tugon sa napakalaking pang-agham at industriyal na pagsalakay na ito.
Ang biglaan at hindi makatwirang pagbabawal na ito ay ipinatupad sa panahon na ang mga nangungunang kumpanyang Tsino tulad ng Unitree Robotics at Fourier, sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng ganap na lokal na supply chain at pagkamit ng mataas na rate ng 75 hanggang 90 porsyento ng self-sufficiency sa mga pangunahing bahagi, ay lubhang nagbawas ng mga gastos sa produksyon at nag-aalok ng kanilang mga produkto sa mas mapagkumpitensyang presyo kaysa sa mga karibal sa Kanluran tulad ng Tesla at Boston Dynamics. Kinikilala ng mga economic analyst sa Washington na ang pagpapatupad ng mga sanction na ito sa pangmatagalan ay hindi lamang mapupunan ang teknolohikal na kakulangan ng Amerika, ngunit sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga mura at mahusay na opsyon, ay magpapataas ng mga huling gastos ng malalaking AI at data center projects nang maraming beses at epektibong haharapin ang kompetitibidad ng Amerika sa panahon ng Industry 4.0 sa hindi maaayos na mga hamon.
Kinondena ng Beijing ang unilateral at hindi makatwirang hakbang na ito at inilarawan ito bilang isang malinaw na halimbawa ng "bully policy" at isang nabigong pagtatangka upang pigilan ang siyentipikong pag-unlad ng ibang mga bansa. Ang Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng China, sa pagtukoy na ang inobasyon ay hindi pag-aari ng anumang bansa at hindi isasailalim sa monopolyo, ay nagdiin na ang Beijing ay magbibigay ng mapagpasiya at katumbas na tugon sa anumang pagalit na aksyon na makakasama sa lehitimong interes ng mga kumpanyang Tsino. Ang China Robotics Industry Alliance, sa pagtukoy sa pandaigdigang pagtanggap ng mga de-kalidad at ligtas na produkto ng kanilang bansa, ay nagbabala sa pamahalaan ng Amerika na ang mga paghihigpit na ito ay permanenteng sisirain ang tiwala ng internasyonal na komunidad sa "pagiging bukas" ng merkado ng Amerika at magdudulot ng hindi maaayos na pagkagambala sa mga pandaigdigang supply chain.
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