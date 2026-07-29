Video| Mahalagang Kilos ni Guardiola para sa mga Batang Palestinian na Nasalanta ng Digmaan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Mahalagang Kilos ni Guardiola para sa mga Batang Palestinian na Nasalanta ng Digmaan.
Si Pep Guardiola, ang kilalang Espanyol na coach at isang tagasuporta ng mga tao ng Gaza, sa kanyang pinakabagong summer camp sa lungsod ng Realp, Spain, ay nag-imbita ng 28 Palestinian na bata na lumahok sa camp na ito, upang gumugol ng ilang araw sa isang ligtas, athletic, at masayang kapaligiran. Ang camp na ito, na sinusuportahan ng Guardiola Sala Foundation, ay nagbigay ng pagkakataon sa mga batang ito na, kasama ng daan-daang iba pang mga bata, magsanay, maglaro, at makaranas ng mga sandali ng isang normal na pagkabata, na malayo sa kapaligiran ng digmaan. Si Guardiola mismo ay dumalo sa camp at gumugol ng ilang oras sa mga batang ito.
...........
328
Your Comment