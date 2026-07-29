Video| Pagpasok ng mga Nagpoprotesta sa Hotel ng Netanyahu sa Washington

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24: Pagpasok ng mga Nagpoprotesta sa Hotel ni Netanyahu sa Washington; Hiniling ang Pagpapatupad ng Warrant ng ICC Laban sa Kanya.
Iniulat ng Al Jazeera na ang daan-daang mga nagpoprotesta ay nagmartsa patungo sa White House sa Washington D.C., na humihiling sa mga awtoridad ng US na ipatupad ang warrant of arrest ng International Criminal Court (ICC) laban sa Punong Ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu, na bumibisita sa Estados Unidos . Sa kabila ng malakas na ulan at mahigpit na seguridad, ang mga demonstrador ay nagtipon upang humingi ng pananagutan para sa digmaan sa Gaza .
Hiwalay rito, ang ilang mga nagpoprotesta ay nakapasok sa lobby ng Four Seasons Hotel sa Georgetown, kung saan si Netanyahu ay kumakain ng hapunan . Ang mga video ay nagpapakita ng mga aktibista na sumisigaw ng "Bibi, Bibi, hindi ka maaaring magtago! Ikaw ay gumagawa ng genocide!" habang sinusubukan nilang makarating sa restaurant, bago sila sapilitang pinaalis ng mga security personnel .
Ang mga protesta ay nagaganap laban sa backdrop ng isang ICC arrest warrant na inilabas noong 2024 laban kay Netanyahu at sa dating ministro ng digmaan ng Israel na si Yoav Gallant, na binabanggit ang mga paratang ng war crimes at crimes against humanity sa panahon ng genocidal war ng Israel sa Gaza . Ang pagpupulong sa pagitan nina Trump at Netanyahu ay inaasahang tatalakay sa nuclear program ng Iran, seguridad sa rehiyon, at diplomasya, habang ang mga protesta ay nagpapatuloy sa labas .
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