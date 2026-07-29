Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagpapawalang-bisa sa pagkamamamayan ni Sheikh Hussein al-Ma'touq at 5 iba pang aktibista sa Kuwait
Ang Emir ng Kuwait, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang opisyal na kautusan, ay nagpawalang-bisa sa pagkamamamayan ni Ayatollah Hussein al-Ma'touq, isang kilalang Shiite cleric, at ng limang iba pang pampulitika at sibil na aktibista. Ang hakbang na ito ay ginawa bilang pagpapatuloy ng mga judicial na paglilitis na iniuugnay sa mga kasong seguridad laban sa mga kritikal na personalidad.
Kasunod ng desisyong ito, inilarawan ng ilan sa mga aktibistang ito, kabilang sina Muhammad al-Mutair at Lulwa al-Husainan, ang pagpapawalang-bisa ng kanilang pagkamamamayan bilang isang agresibong hakbang at bunga ng pinakamasamang panahon ng pulitika sa kasaysayan ng Kuwait.
Manama – Opisyal na Ahensyang Balita ng Kuwait – Ang Emir ng Kuwait, si Sheikh Mishal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng Emiri Decree No. 121 ng 2026, na inilathala sa opisyal na pahayagan na "Al-Kuwait Al-Youm," ay nag-alis ng pagkamamamayan ng anim na mamamayan ng bansang ito. Kabilang sa mga indibidwal na ito ay si Ayatollah Sheikh Hussein Abdullah Ma'touq Ali al-Ma'touq, isang kilalang Shiite cleric at miyembro ng Pandaigdigang Kapulungan ng Ahl al-Bayt, na dati ay nagsilbi bilang Pangkalahatang Kalihim ng National Islamic Coalition.
Ang iba pang mga pangalan na kasama sa kautusang ito ay sina: Abdulaziz Khalid Abdulwahab al-Foudari, Lulwa Nasser Abdullah Abdulwahab al-Husainan (civil activist), Muhammad Badr Abdullah Saleh Muhammad al-Mutair (political analyst), Abdullah Muhammad Abdullah Abdulwahab al-Saleh (opposition activist na naninirahan sa ibang bansa), at Mansour Ahmad Hamoud al-Muharib al-Hamoud.
Mga Reaksyon at Kasaysayan
Si Muhammad al-Mutair, political analyst ng Kuwait, bilang tugon sa hakbang na ito ay nagsabi na ang Kuwait ay dumaraan sa "pinakamasamang panahon ng kasaysayan nito" at ang desisyong ito ay hindi nakapagtataka para sa kanya. Si Lulwa al-Husainan, human rights activist, sa mga nakalipas na buwan ay naglunsad ng matinding pamumuna kay Fahd al-Yousef, Ministro ng Interyor ng Kuwait, at ang ilang miyembro ng kanyang pamilya ay dinakip din ng mga opisyal ng Kuwait. Si Abdullah al-Saleh ay isa ring kilalang aktibista ng oposisyon sa pamahalaan ng Kuwait na naninirahan sa ibang bansa, na dati ay napatawad.
Batay sa mga ulat, ang mga opisyal ng Kuwait ay dati nang naglabas ng mga judicial orders laban kay Sheikh Hussein al-Ma'touq sa mga tinatawag na kaso ng seguridad ng estado. Ang pagpapawalang-bisa ng pagkamamamayan sa Kuwait sa mga nakaraang taon ay hinarap ng malawakang reaksiyon ng mga karapatang-pantao na katawan. Batay sa estadistika, mula noong Marso 2024 hanggang ngayon, mahigit 43,000 katao sa Kuwait ang nawalan ng kanilang pagkamamamayan. Kinondena din ng United Nations ang mga kamakailang pagbabago sa batas ng pagkamamamayan ng Kuwait at itinuring ito na labag sa mga internasyonal na pamantayan ng karapatang pantao.
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