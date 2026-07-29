Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Matinding pahayag ng Islamic Resistance ng al-Nujaba ng Iraq laban sa Amerika at Saudi Arabia
Ipinahayag ng kilusang al-Nujaba ng Iraq sa isang pahayag na hindi nito kailanman papayagan ang mga mapang-aping Amerikano at Saudi na lumabag sa teritoryo ng Iraq nang hindi nagbabayad ng mabigat na halaga mula sa kanilang mga interes at seguridad.
Baghdad – Public Relations ng kilusang al-Nujaba ng Iraq – Ang Islamic Resistance ng al-Nujaba ng Iraq madaling-araw ng Miyerkules, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang matinding pahayag, habang kinokondena ang magkasanib na airstrike ng Amerika at Saudi Arabia laban sa mga posisyon ng paglaban sa silangang Iraq, ay nagdiin na ang mga pag-atakeng ito ay isang nabigong estratehiya at maling kalkulasyon ng Washington at Riyadh. Sa pahayag na ito, na ang kopya ay ibinigay sa mga ahensya ng balita, nakasaad na "ang anumang pagsalakay sa teritoryo ng Iraq ay haharap sa isang matindi at mas malakas na tugon kaysa sa inaakala ng kaaway at ang Amerika at Saudi ay dapat malaman na sila ay magbabayad ng mabigat na halaga para sa pagpapatuloy ng mga krimeng ito."
Batay sa anunsyo ng pahayag na ito, ang mga pwersa ng paglaban ng Iraq, habang nasa ganap na alerto, ay nagpapanatili ng karapatang tumugon sa anumang pagsalakay at tinasa ang mga pag-atakeng ito hindi lamang bilang hayagang paglabag sa pambansang soberanya ng Iraq, kundi bilang isang pagtatangka na palawakin ang kawalan ng seguridad at lumikha ng tensyon sa rehiyon. Ang kilusang al-Nujaba, sa pagtukoy din sa koordinasyon ng Amerika at Saudi Arabia sa operasyong ito, ay itinuring ito bilang bahagi ng mas malaking pagsasabwatan upang pahinain ang axis of resistance at suportahan ang Zionist regime sa mga rehiyonal na digmaan at idiniin na ang mga naturang aksyon ay magdudulot lamang ng pagpapalakas ng determinasyon ng paglaban at pagtaas ng kahandaan sa larangan. Hanggang Hulyo 30, 2026, ang mga opisyal ng Amerika at Saudi ay hindi nagpakita ng reaksiyon sa pahayag na ito.
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