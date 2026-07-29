Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mariing kinondena ng pamahalaan ng Iraq ang aerial aggression ng Amerika at Saudi Arabia
Pahayag ng pamahalaan ng Iraq:
Kinondena at tinutuligsa namin ang pag-atake ng mga pwersang Amerikano at Saudi na isinagawa kaninang umaga.
Ang pag-atake ngayon ay naganap sa panahon na ang pamahalaan ay nagsusuri ng mga ulat ng mga pag-atake na nagtarget sa teritoryo ng Saudi Arabia.
Nagpasya ang National Security Council na bumuo ng isang komprehensibong planong panseguridad upang harapin ang anumang paglabag sa soberanya ng Iraq.
Inatasan ang Ministry of Foreign Affairs na kumilos ayon sa internasyonal na batas upang idokumento ang sitwasyon at protektahan ang mga karapatan ng Iraq.
Baghdad – Opisyal na Ahensyang Balita ng Iraq (WAA) – Ang pamahalaan ng Iraq madaling-araw ng Miyerkules, Hulyo 30, 2026, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang opisyal na pahayag, ay mariing kinondena ang magkasanib na airstrike ng Amerika at Saudi Arabia sa teritoryo ng bansang ito at tinawag itong "hayagang paglabag sa pambansang soberanya" at "hindi katanggap-tanggap na pagsalakay." Sa pahayag na ito, na inilabas pagkatapos ng emergency meeting ng National Security Council ng Iraq sa ilalim ng pamumuno ni Mohammed Shia' al-Sudani, Punong Ministro at Commander-in-Chief ng armadong pwersa, binigyang-diin na ang mga pag-atakeng ito ay naganap sa panahon na ang pamahalaan ng Iraq ay nagsusuri ng mga ulat tungkol sa mga pag-atake na isinagawa mula sa teritoryo ng bansang ito patungo sa mga pasilidad ng langis ng Saudi Arabia.
Ang National Security Council ng Iraq sa pulong na ito ay nagpasya na bumuo ng isang komprehensibong planong panseguridad upang harapin ang anumang paglabag sa soberanya ng bansang ito at inatasan ang Ministry of Foreign Affairs na, sa pagbanggit sa internasyonal na batas at sa UN Charter, ay idokumento ang pagsalakay na ito at ituloy ang legal na aksyon upang protektahan ang integridad ng teritoryo ng Iraq. Sa pahayag ng pamahalaan ng Iraq, binigyang-diin din ang karapatan ng bansang ito na ipagtanggol ang sarili at gumawa ng mga kinakailangang hakbang upang mapanatili ang pambansang seguridad.
Ang mga pag-atakeng ito, na madaling-araw ng Miyerkules ay nagtarget ng iba't ibang lugar kabilang ang mga lalawigan ng Basra, Wasit, at Babil, ay hinarap din ng matinding reaksiyon ng mga grupo ng paglaban ng Iraq kabilang ang kilusang al-Nujaba at ang Popular Mobilization Forces. Ipinahayag ng Popular Mobilization Forces na sa mga pag-atakeng ito, hindi bababa sa 8 sa kanilang mga tauhan ang nagmartir at 4 na iba pa ang nasugatan. Ang Ministry of Defense ng Saudi Arabia ay dati ring nagpahayag sa isang pahayag na ang mga pag-atakeng ito ay isinagawa sa koordinasyon ng CENTCOM at bilang tugon sa drone attacks mula sa teritoryo ng Iraq patungo sa mga pasilidad ng langis ng bansang ito. Hanggang Hulyo 30, 2026, ang Amerika at Saudi Arabia ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa pahayag ng pamahalaan ng Iraq.
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