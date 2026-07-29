Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Al-Wefaq Bahrain: Ang pakikipag-ugnayan sa Tel Aviv ay paglabas sa pambansang pagkakaisa
Ang Al-Wefaq National Islamic Society ng Bahrain, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang pahayag, ay itinuring ang tawag sa telepono ng hari ng bansang ito sa pangulo ng Zionist regime bilang paglabas sa kagustuhan at pagkakaisa ng mamamayang Bahrain. Idiniin ng lipunang ito na ang pag-asa sa Tel Aviv ay isang maling pagtataya at ang Abraham Accords sa nakalipas na limang taon ay naging isang takip lamang para sa pagpapatuloy ng mga krimen laban sa mamamayang Palestinian.
Nagbabala ang Al-Wefaq tungkol sa mga estratehikong banta ng rehimeng ito sa seguridad ng rehiyon, at nanawagan para sa pagputol ng ugnayan sa mga adyenda ng Amerika at Israel at sa pagbabalik ng pamahalaan ng Bahrain sa pambansang soberanya at kagustuhan ng mga tao.
Manama – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang Al-Wefaq National Islamic Society, ang pinakamalaking oposisyong grupo ng Bahrain, noong Martes, Hulyo 28, 2026, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang pahayag, ay kinondena ang kamakailang tawag sa telepono ni Hamad bin Isa Al Khalifa, Hari ng Bahrain, kay Isaac Herzog, Pangulo ng Zionist regime, at tinawag itong "paglabas sa pambansa at popular na pagkakaisa" at "pagkakabuhol sa adyenda ng Zionist." Ang tawag na ito, na itinuturing na unang direktang pag-uusap sa pagitan ng dalawang panig mula noong Oktubre 2023 (simula ng digmaan sa Gaza), ay naganap sa panahon na ang rehiyon ay nakikipagbuno sa maraming krisis at malawakang digmaan.
Ang Al-Wefaq, sa pagtukoy na "ang pamumuno ng Bahrain ay patuloy na tumataya sa isang kasosyo na walang anumang relihiyoso at pampulitikang lehitimidad," ay nagdiin na ang Abraham Accords, pagkatapos ng limang taon, ay hindi lamang nabigo na bawasan ang pagdurusa ng mga Palestinian, kundi naging isang "diplomatikong takip para sa pagpapatuloy ng mga krimen sa digmaan at genocide laban sa mga Palestinian" sa Gaza, West Bank, at sa mga kulungan ng Zionist regime. Nagbabala ang grupong ito na ang mga kamakailang digmaan ng Zionist regime sa rehiyon ay isang seryosong banta sa pambansang seguridad ng mga bansang Arabo, at ang pagkakahanay dito ay hindi lamang salungat sa posisyon ng mamamayang Bahrain, kundi salungat din sa Arab at Islamic consensus.
Hinimok ng Al-Wefaq ang pamahalaan ng Bahrain na, sa halip na ipagpatuloy ang landas ng normalisasyon sa Zionist regime, ay sumali sa mga rehiyonal na pagsisikap na bawasan ang mga tensyon at ihinto ang digmaan, at lumayo sa mga adyenda ng Amerika at Israel at "ipairal ang pambansang soberanya sa mga desisyon ng bansa." Ang Bahrain ay isa sa mga pangunahing lumagda sa Abraham Accords noong 2020 at, sa kabila ng pagpapatuloy ng mga pag-atake ng Israel sa Gaza, ay napanatili ang relasyon nito sa Tel Aviv. Hanggang Hulyo 30, 2026, ang Royal Court ng Bahrain at ang opisina ng Pangulo ng Zionist regime ay hindi nagpakita ng reaksiyon sa pahayag ng Al-Wefaq.
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