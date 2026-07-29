Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Propesor ng Agham Pampulitika ng Unibersidad ng Chicago:
Sa nakalipas na 35 taon, ang Estados Unidos ay umasa sa isang teorya tungkol sa kapangyarihang militar: ang pag-deploy ng mga base militar sa labas ng mga hangganan nito, air superiority, precision strikes na may guided weapons, at mabilis na pagkamit ng tagumpay sa digmaan. Ngunit tila ang digmaan sa Iran ay nagpawalang-bisa sa apat na haliging ito ng teorya.
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