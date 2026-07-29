Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagkondena ng Iraq sa pag-atake sa mga pwersang panseguridad habang inaangkin ni Trump ang koordinasyon sa Baghdad
Kasunod ng pag-atake sa mga posisyon ng mga pwersang panseguridad at ng Popular Mobilization Forces sa teritoryo ng Iraq na nagresulta sa pagkamartir at pagkasugat ng ilan sa kanila, si Haibat al-Halbousi, tagapagsalita ng parlamento ng Iraq, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang pahayag ay mariing kinondena ang pagsalakay na ito. Ang kapansin-pansing punto sa pahayag ni al-Halbousi ay ang kanyang pag-iwas sa direktang pagtukoy sa pagkakakilanlan at pangalan ng mga may sala sa pag-atakeng ito.
Ito ay sa kabila ng katotohanang si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, sa panayam sa Fox News ay inangkin na ang pag-atake sa mga pwersa ng Popular Mobilization Forces sa loob ng teritoryo ng Iraq ay isinagawa sa koordinasyon at berdeng ilaw ng pamahalaan ng Iraq; isang paratang na kasabay ng alon ng pagkondena sa loob ng Iraq.
Baghdad – Opisyal na Ahensyang Balita ng Iraq (WAA) – Si Haibat al-Halbousi, tagapagsalita ng parlamento ng Iraq, madaling-araw ng Miyerkules, Hulyo 30, 2026, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang pahayag, ay mariing kinondena ang airstrike sa mga punong-tanggapan ng mga pwersang panseguridad ng Iraq at tinawag itong "hindi katanggap-tanggap na paglabag sa soberanya ng Iraq" at "pagsalakay sa seguridad at katatagan ng bansang ito." Sa pagbibigay-diin na ang soberanya at integridad ng teritoryo ng Iraq ay "pulang linya," hinimok niya ang commander-in-chief ng armadong pwersa na magsagawa ng komprehensibong imbestigasyon tungkol sa pagsalakay na ito at gawin ang lahat ng kinakailangang diplomatiko at legal na hakbang upang mapanatili ang mga karapatan ng Iraq. Binigyang-diin din ni al-Halbousi ang pangangailangan ng neutralidad ng Iraq sa mga rehiyonal na labanan at idineklara na "ang pinakamataas na pambansang interes ay nangangailangan na ang Iraq ay maging isang larangan para sa katatagan at diyalogo, hindi isang larangan para sa pag-aayos ng mga iskor o pagpapalitan ng mga military messages."
Kasabay nito, si Donald Trump sa panayam sa Fox News ay inangkin na ang mga pag-atakeng ito ay isinagawa sa koordinasyon ng pamahalaan ng Baghdad. Gayunpaman, tinanggihan ng Pangulo ng Iraq ang paratang na ito at tinawag ang mga pag-atake bilang "hayagang paglabag sa soberanya." Ayon sa ulat ng Reuters, kinansela rin ng Punong Ministro ng Iraq ang kanyang nakaplanong pagpupulong kay Mohammed bin Salman, koronang prinsipe ng Saudi Arabia. Inihayag ng Popular Mobilization Forces na sa mga pag-atakeng ito, hindi bababa sa 20 ang nagmartir at 32 ang nasugatan.
Ang mga pag-atakeng ito, na itinuturing na unang idineklarang magkasanib na military action ng Amerika at Saudi Arabia sa rehiyon, ay isinagawa bilang tugon sa drone attacks mula sa teritoryo ng Iraq patungo sa mga pasilidad ng langis ng Saudi. Gayunpaman, binigyang-diin ng mga Iraqi source na ang teritoryo ng bansang ito ay hindi dapat maging larangan ng rehiyonal na labanan. Samantala, si Muqtada al-Sadr, maimpluwensyang Shiite cleric, ay hinimok ang lahat ng grupo na huwag isali ang Iraq sa isang "walang-saysay na digmaan."
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