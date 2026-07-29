Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Lebanong Palaisip: Ang Arba'een ay isang mahalagang pagkakataon para maipakintal ang kultura ng Islamikong kapatiran
Binigyang-diin ni Sheikh Adel al-Turki, Lebanong palaisip, ang pangangailangan na patatagin ang pagkakaisa ng Islamikong ummah at sinabi: "Ang pagkakaisa ay makakamit sa pamamagitan ng diyalogo, paggalang sa isa't isa, at kooperasyon batay sa mga karaniwang paniniwala sa pagitan ng mga Muslim," at dapat iwasan ang anumang bagay na nagdudulot ng pagkakabaha-bahagi at hindi pagkakasundo.
Itinuring niya ang Arba'een ng Husayni bilang isang pagkakataon upang palakasin ang ugnayan sa pagitan ng mga Muslim at idiniin: "Si Imam Hussein ay simbolo ng reporma, karangalan, at dignidad ng tao," at ang mensahe ng Arba'een ay isang malawak na paanyaya upang palakasin ang pagmamahal, pagkakaisa, at katapatan sa pagitan ng mga Muslim.
Beirut – Opisyal na Ahensyang Balita ng Lebanon – Si Sheikh Adel al-Turki, kilalang Lebanong palaisip at manunulat, sa panayam sa opisyal na ahensya ng balita ng kanyang bansa sa bisperas ng Arba'een ng Husayni, ay nagbigay-diin sa kahalagahan ng okasyong ito sa pagpapatatag ng pagkakaisa at pagkakabuklod sa pagitan ng Islamikong ummah. Sa pagtukoy sa napakalaking kultural at espirituwal na kapasidad ng paglalakad ng Arba'een, itinuring niya ito bilang isang walang-kaparis na plataporma para sa inter-sectarian dialogue at paglapit ng mga puso ng mga Muslim batay sa mga karaniwang paniniwala, at nanawagan para sa pagsasamantala sa napakalaking pangyayaring ito upang harapin ang mga pakana ng mga kaaway ng Islam na naghahasik ng pagkakabaha-bahagi.
Si al-Turki, na sa loob ng maraming taon ay aktibo sa larangan ng rapprochement ng mga Islamikong sekta, sa pag-alala sa mensahe ng pag-aalsa ni Imam Hussein na siyang pagliligtas sa ummah at pagpapabuhay ng mga banal na pagpapahalaga, ay nagpahiwatig na ang Arba'een, bilang isang kusang kilusang popular, ay maaaring maging daan para sa mga positibong pagbabago sa mundong Islam at pagbabalik sa tunay na Qur'anikong pagkakakilanlan. Hinimok niya ang mga iskolar, palaisip, at relihiyosong institusyon na, sa pamamagitan ng maingat na pagpaplano at paggamit ng mga makabagong kasangkapan sa komunikasyon, ay ipasa ang malalim na mga konsepto ng Ashura at Arba'een sa nakababatang henerasyon.
Ang Lebanong palaisip na ito, sa pagtukoy sa papel ng "mga prusisyon ng Arba'een" sa pagpapalaganap ng kultura ng sakripisyo, paglilingkod, at pakikiramay, ay nagbigay-diin sa pangangailangan na gawing isang panlipunan at pampulitikang kapital para sa Islamikong ummah ang napakalaking kilusang ito at ipinahayag na ang Arba'een ay hindi lamang isang ritwal ng pagluluksa, kundi isang pagkakataon upang muling pagtibayin ang tipan sa mga makatao at Islamikong adhikain.
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