Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Paratang ng Hebrew media tungkol sa mga lihim na pulong ng UAE at Tel Aviv laban sa Iran
Inangkin ng Hebrew media na ang mga matataas na opisyal ng Zionist regime at UAE ay nagsagawa ng mga lihim na pulong sa mga nakalipas na linggo upang talakayin ang koordinasyon ng magkasanib na aksyon laban sa Iran; ang mga pulong na ito ay ginanap sa isang ikatlong bansa sa koordinasyon ng Estados Unidos.
Inangkin ng Channel 12 ng Zionist regime na tinalakay ng dalawang panig ang pagtaas ng kooperasyon at koordinasyon sa pagharap sa Iran at magkasanib na inisyatiba sa mga internasyonal na forum, at itinuturing ng UAE ang Iran bilang isang estratehikong hamon.
Tel Aviv – Media ng Zionist regime – Ang Channel 12 ng Israeli television noong Martes, Hulyo 28, 2026, sa isang ulat ay nagsiwalat na ang mga matataas na opisyal ng Israeli at Emirati sa mga nakalipas na linggo ay nagsagawa ng isang serye ng mga lihim na pulong sa isang ikatlong bansa (na ang pangalan ay hindi isiniwalat). Ang mga pulong na ito ay naganap kasabay ng pagdidiin ng military tensions sa pagitan ng Iran at Amerika at ng mga pag-atake ng Washington sa mga posisyon malapit sa Strait of Hormuz.
Ayon sa ulat ng Hebrew media na ito, ang pangunahing pokus ng mga talakayan ay ang koordinasyon ng mga posisyon ng dalawang panig sa Iran at ang pagsusuri ng magkasanib na inisyatiba sa mga internasyonal na forum. Sinabi ng mga Western diplomatic sources, na binanggit ang Channel 12, na ang mga opisyal ng Emirati sa mga pulong na ito ay nagpahayag ng matinding pagsalungat sa memorandum of understanding na nilagdaan sa pagitan ng Washington at Tehran; dahil sa kanilang pananaw, ang kasunduang ito ay nagbibigay sa Iran ng pagkakataon para sa economic recovery, nang walang tunay na konsesyon na ibinigay kapalit nito.
Batay sa ulat na ito, tinasa ng mga opisyal ng Emirati ang Iran bilang isang "estratehikong hamon" at naniniwala na ang magkasanib na interes sa Israel, sa liwanag ng mga alalahanin tungkol sa impluwensya ng Iran at mga pagbabago na may kaugnayan sa maritime security sa Strait of Hormuz, ay higit na pinalakas. Gayunpaman, ang dalawang panig ay sumang-ayon na ang anumang operational action ay isasagawa lamang sa paunang koordinasyon sa pamahalaan ni Donald Trump, Pangulo ng Amerika. Dapat tandaan na mula nang lagdaan ang kasunduan sa normalisasyon ng relasyon sa pagitan ng UAE at ng Zionist regime noong 2020, ang kooperasyon ng dalawang panig ay lumawak mula sa diplomatiko at pang-ekonomiyang antas patungo sa seguridad at military na mga larangan. Hanggang Hulyo 30, 2026, ang mga opisyal na awtoridad ng Iran, UAE, at ng Zionist regime ay hindi nagkumpirma o tumanggi sa paratang na ito.
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