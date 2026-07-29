Ali ibn al-Hussein Zaynul-Abidin (Imam al-Sajjad)

Pamagat: Zaynu'l-'Abidin.
Palayaw: Abu Muhammad.
Pangalan ng ama: al-Hussein Sayyidu 'sh-Shuhada'.
Pangalan ng ina: Shahr Banu, anak na babae ni Yazdeger III, ang Hari ng Persia.
Kapanganakan: Sa Medina, noong Sabado, ika-15 ng Jumada 'I-ula 36 AH.
Pagkamartir: Namatay sa edad na 58, sa Medina; nilason ni al-Walid ibn 'Abdi 'I-Malik ibn Marwan noong ika-25 ng Muharram 95 AH; inilibing sa Jannatu 'I-Baqi', sa Medina.
Ang banal na Imam na si 'Ali Zaynu 'l-'Abidin ay ang Ikaapat na Apostolikong Imam. Ang kanyang palayaw ay Abu Muhammad at popular na pinamagatang "Zaynu'l-'Abidin". Ang ina ng Banal na Imam na ito ay ang maharlikang personahe na si Shahr Banu, ang anak na babae ni Haring Yazdgerd, ang huling pre-Islamikong Pinuno ng Persia. Ginugol ni Imam Zaynu'l-'Abidin ang unang dalawang taon ng kanyang kamusmusan sa kandungan ng kanyang lolo na si 'Ali ibn Abi Talib at pagkatapos ay sa loob ng labindalawang taon ay tinangkilik siya ng kanyang tiyuhin, ang ikalawang Banal na Imam na si al-Hasan ibn 'Ali. Noong 61 AH, siya ay naroroon sa Karbala', sa panahon ng kakila-kilabot na trahedya ng malawakang pagpatay sa kanyang ama, kanyang mga tiyuhin, kanyang mga kapatid, kanyang mga pinsan, at lahat ng mga banal na kasamahan ng kanyang ama; at dumanas ng walang-pusong pagkabihag at pagkabilanggo sa kamay ng mga puwersa ni Yazid. Nang si Imam Husayn ay dumating sa huling pagkakataon sa kanyang kampo upang magpaalam sa kanyang pamilya, si 'Ali Zaynu 'l-'Abidin ay nakahiga na halos walang malay sa kanyang kama dahil sa sakit at sa gayon ay nakatakas siya sa masaker sa Karbala'. Si Imam Husayn ay nakapag-usap lamang nang napakaikli sa mga nasa kanyang kampo at umalis na itinalaga ang kanyang may sakit na anak bilang Imam.
Ang Banal na Imam na si Zaynu'l-'Abidin ay nabuhay ng humigit-kumulang tatlumpu't apat na taon pagkatapos ng kanyang ama at ang buong buhay niya ay ginugol sa mga panalangin at pagsusumamo sa Allah at sa pag-alaala sa kanyang pinaslang na ama. Dahil sa kanyang palagiang pagdarasal sa Allah, kadalasang nakahiga sa pagpapakumbaba sa panalangin, ang Banal na Imam na ito ay popular na tinawag na "Sajjad". Ang kaalaman at kabanalan ng Banal na Imam na ito ay walang kapantay. Sinabi nina az-Zuhri, al-Waqid, at Ibn 'Uyaynah na hindi sila makakita ng sinumang katulad niya sa kabanalan at pagiging maka-Diyos. Siya ay lubos na maalalahanin sa Allah kung kaya't sa tuwing uupo siya para sa paghuhugas para sa panalangin, ang kutis ng kanyang mukha ay nagbabago at kapag siya ay nakatayo sa panalangin, ang kanyang katawan ay nanginginig.
Nang tanungin kung bakit ganito, sumagot siya, "Hindi ba ninyo alam kung kanino ako nakatayo sa panalangin, at kung kanino ako nakikipag-usap?"
Maging sa kakila-kilabot na araw ng 'Ashura nang ang mga puwersa ni Yazid ay nagmasaker sa kanyang ama, kanyang mga kamag-anak at mga kasamahan at sinunog ang kampo, ang Banal na Imam na ito ay abala sa kanyang mga pagsusumamo sa Panginoon. Nang ang mga brutal na puwersa ng hukbo ni Yazid ay dinala ang mga kababaihan at mga bata bilang mga bihag, na dala sila nakaupo sa hubad na likod ng mga kamelyo, nakatali sa mga lubid; ang Banal na Imam na ito, bagaman may sakit, ay inilagay sa mabibigat na kadena na may mga bakal na singsing sa kanyang leeg at bukong-bukong, at pinilit na maglakad nang walang sapin sa matinik na kapatagan mula Karbala' patungong Kufah at sa Damascus; at kahit na noon ang banal na kaluluwang ito ay hindi nakalimot sa kanyang mga panalangin sa Panginoon at palaging nagpapasalamat at nananalangin sa Kanya. Ang kanyang kawanggawa ay hindi mapagpanggap at nakatago. Pagkatapos ng kanyang pagpanaw, sinabi ng mga tao na ang nakatagong kawanggawa ay nagwakas sa pagpanaw ng Banal na Imam na ito. Tulad ng kanyang lolo na si 'Ali ibn Abi Talib, si 'Ali Zaynu'l-'Abidin ay nagdadala sa kanyang sariling likod sa gabi ng mga sako ng harina at tinapay para sa mga mahihirap at nangangailangang pamilya sa Medina at sa gayon ay pinananatili niya ang daan-daang mahihirap na pamilya sa lungsod.
Ang Banal na Imam ay hindi lamang mapagpatuloy kahit sa kanyang mga kaaway kundi ginagamit din niya ang patuloy na pangangaral sa kanila sa tamang landas. Si Imam Zaynu 'l-'Abidin kasama ang Ahlu 'I-Bayt ay dumaan sa kakila-kilabot at napakapanganib na panahon, sapagkat ang mga pagsalakay at kalupitan ng malupit na mga pinuno ng panahon ay umabot sa kasukdulan. Nagkaroon ng pagnanakaw, pandarambong, at pagpatay sa lahat ng dako. Ang mga turo ng Islam ay higit na nilabag. Ang walang-pusong malupit na si al-Hajjaj ibn Yusuf ath-Thaqafi ay nanakot sa bawat isa na nagpapahayag ng katapatan o debosyon sa Ahlu 'I-Bayt; at ang mga nahuli ay walang-awang pinapatay. Ang paggalaw ng Banal na Imam ay mahigpit na pinaghigpitan at ang kanyang pakikipagkita sa sinumang tao ay lubusang ipinagbawal. Gumamit ng mga espiya upang masubaybayan ang mga tagasunod ng Ahlu 'I-Bayt. Halos bawat bahay ay siniyasat at bawat pamilya ay sinuri.
Si Imam Zaynu 'l-'Abidin ay hindi binigyan ng panahon upang tahimik na mag-alay ng kanyang mga panalangin, ni hindi siya makapagbigay ng anumang sermon. Ang Kinatawan ng Diyos sa lupa na ito ay gumamit ng ikatlong paraan na napatunayang lubhang kapaki-pakinabang sa kanyang mga tagasunod. Ito ay ang pagsasama-sama ng mga panalangin ng pagsusumamo para sa araw-araw na gamit ng tao sa kanyang pagsisikap na lumapit sa Makapangyarihang Panginoon. Ang napakahalagang koleksyon ng kanyang mga binagong panalangin ay kilala bilang as-Sahifah al-Kamilah o as-Sahifah as-Sajjadiyyah; ito ay kilala rin bilang az-Zabur (Awit) ng Al Muhammad. Ang koleksyon ay isang napakahalagang kayamanan ng kahanga-hangang epektibong mga pagsusumamo sa Panginoon sa walang-katulad na magandang wika. Tanging ang mga nakakita na ng mga pagsusumamong iyon ang nakakaalam ng kahusayan at kapaki-pakinabang na epekto ng mga panalanging ito. Sa pamamagitan ng mga panalanging ito, ibinigay ng Imam ang lahat ng kinakailangang patnubay sa mga tapat sa panahon ng kanyang pag-iisa. Noong ika-25 ng Muharram 95 AH nang siya ay nasa Medina, si al-Walid ibn 'Abdi 'l-Malik ibn Marwan, ang namumuno noon, ay nagpasama sa Banal na Imam na ito sa pamamagitan ng lason. Ang mga panalangin ng libing para sa Banal na Imam na ito ay isinagawa ng kanyang anak na si Imam Muhammad al-Baqir at ang kanyang katawan ay inilibing sa sementeryo ng Jannatu 'l-Baqi' sa Medina.
Sumulat si Allamah Tabatabai:
Si Imam Sajjad ('Ali ibn al-Husayn na pinamagatang Zaynu'l-'Abidin at Sajjad) ay ang anak ng Ikatlong Imam at ng kanyang asawa, ang reyna sa mga kababaihan, ang anak na babae ni Yazdgerd na Hari ng Iran. Siya ang nag-iisang anak ni Imam Husayn na nakaligtas, sapagkat ang kanyang tatlong iba pang kapatid na sina 'Ali Akbar, edad dalawampu't lima, limang-taong-gulang na si Ja'far, at si 'Ali al-Asghar (o 'Abdullah) na isang sanggol ay pinaslang sa panahon ng pangyayari sa Karbala'. Ang Imam ay sumama rin sa kanyang ama sa paglalakbay na nagwakas nang malagim sa Karbala', ngunit dahil sa matinding karamdaman at kawalan ng kakayahang magdala ng armas o lumahok sa pakikipaglaban ay napigilan siyang lumahok sa banal na digmaan at magmartir.
Kaya siya ay isinama kasama ang mga kababaihan sa Damascus. Matapos gumugol ng panahon sa pagkabilanggo siya ay pinaalis nang may karangalan patungong Medina dahil nais ni Yazid na mapatahimik ang opinyon publiko. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, sa utos ng caliph ng Umayyad na si 'Abdu 'l-Malik, siya ay ikinadena at ipinadala mula sa Medina patungong Damascus at pagkatapos ay muling ibinalik sa Medina. Ang Ikaapat na Imam, sa pagbabalik sa Medina, ay lubusang nagretiro sa pampublikong buhay, isinara ang pinto ng kanyang bahay sa mga estranghero at ginugol ang kanyang panahon sa pagsamba. Siya ay nakikipag-ugnayan lamang sa mga piling tao sa mga Shi'ite tulad nina Abu Hamzah ath-Thumali, Abu Khalid Kabuli at mga katulad nila. Ang mga piling tao ay nagpalaganap sa mga Shi'ah ng mga relihiyosong agham na kanilang natutunan mula sa Imam. Sa ganitong paraan, ang Shi'ism ay kumalat nang malaki at nagpakita ng mga epekto nito sa panahon ng Imamate ng Ikalimang Imam.
Kabilang sa mga gawa ng Ikaapat na Imam ay isang aklat na tinatawag na Sahifah Sajjadiyyah. Binubuo ito ng limampu't pitong panalangin tungkol sa mga pinakadakilang Banal na agham at kilala bilang "Ang Awit ng Sambahayan ng Propeta." Ang Ikaapat na Imam ay namatay (ayon sa ilang tradisyon ng Shi'ite, nilason ni al-Walid ibn 'Abdi 'l-Malik ibn Marwan sa udyok ng caliph ng Umayyad na si Hisham) noong 95/712 pagkatapos ng tatlumpu't limang taon ng Imamate.
Si Al-Imam 'Ali ibn al-Husayn, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay nagsabi:
"Iwasan ang pagsisinungaling sa lahat ng bagay, malaki man o maliit, sa seryoso man o sa biro. Sapagkat kapag ang isang tao ay nagsimulang magsinungaling sa maliliit na bagay, sa lalong madaling panahon ay magkakaroon siya ng katapangan na magsinungaling sa mahahalagang bagay.
"Ang isang tao ay hindi kailangang matakot sa Allah maliban sa dahil ng kanyang sariling mga kasalanan, at dapat ilagay ang kanyang pag-asa lamang sa kanyang Panginoon. Kapag tungkol sa isang bagay na hindi alam ng isang tao, hindi siya dapat mahiya na kailangan niyang matutunan ito. At ang pagtitiis ay sa pananampalataya kung ano ang ulo sa katawan; ang isang walang pagtitiis ay kulang din sa pananampalataya."
* A Brief History of The Fourteen Infallibles, p. 111-116.
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