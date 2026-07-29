Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Raisa ng mga Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Qatar at Germany tungkol sa pagbabawas ng tensyon sa rehiyon
Ayon sa ulat ng Al Jazeera, si Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Qatar, ay nakipag-usap sa telepono sa kanyang katapat na Aleman na si Johann Wadephul at tinalakay ang mga pagsisikap na may kaugnayan sa pagbabawas ng tensyon at pagpapalakas ng katatagan sa rehiyon.
Pag-atake ng drone sa mga pasilidad ng gas ng Amerika sa Egypt
Inihayag ng maritime security company na "Ambrey" na hindi bababa sa isang drone ang umatake sa mga pasilidad ng imbakan ng liquefied natural gas ng Amerika sa Damietta, Egypt.
Idinagdag ng Ambrey na ang floating storage facility na tinarget sa Damietta, Egypt, ay pag-aari ng isang Amerikanong kumpanya at pinamamahalaan din ng parehong kumpanya.
Iniulat din ng Israeli Channel 15 na ang barkong ito ng Amerika na may dalang gas, na may bandila ng Marshall Islands, ay tinamaan ng drone sa lugar ng Damietta, Egypt.
Doha/Cairo – Ahensyang Balita ng Reuters – Kasabay ng pagdidiin ng mga tensyon sa rehiyon, ang mga diplomatikong paggalaw at mga bagong military attack ay naganap sa Egypt. Sa pampulitikang aspeto, si Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Qatar, sa isang tawag sa telepono kay Johann Wadephul, ang kanyang katapat na Aleman, ay tinalakay ang mga pinakabagong pagsisikap na pigilan ang mga krisis at patatagin ang sitwasyon sa rehiyon. Ang mga konsultasyong ito ay ginagawa sa panahon na sa mga nakalipas na araw, ang Qatar ay nakipag-usap sa iba't ibang mga bansa kabilang ang Canada at Egypt tungkol sa pangangailangan na sumunod sa mga umiiral na kasunduan at garantiyahin ang kalayaan ng paglalayag sa Strait of Hormuz.
Sa aspeto ng larangan, isang drone attack ang nagtarget sa imprastraktura ng enerhiya ng Amerika sa labas ng Persian Gulf. Iniulat ng maritime security company na "Ambrey" na ang floating storage facility ng liquefied natural gas na pag-aari ng isang Amerikanong kumpanya sa Damietta port ng Egypt ay tinamaan ng hindi bababa sa isang drone. Kinumpirma rin ng Hebrew media na ang barkong ito, na may bandila ng Marshall Islands, ay tinarget ng pag-atake. Inihayag ng mga opisyal ng Egypt na ang sunog sa pasilidad na ito ay nakontrol na at inaasahan na ang operasyon ng daungan ay ipagpapatuloy sa lalong madaling panahon.
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