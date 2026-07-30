Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Karagdagang ulat / Pagsuspinde ng operasyon ng "King Khalid" Airport sa Riyadh
Sinabi ng Arab sources na ang King Khalid International Airport sa kabisera ng Saudi Arabia ay pansamantalang isinara matapos marinig ang mga tunog ng pagsabog sa Riyadh.
Ipinaalam ng Saudi Civil Aviation Authority sa mga sasakyang panghimpapawid na ang paglapag sa King Khalid Airport ay kasalukuyang hindi posible.
Riyadh – Ahensyang Balita ng Sputnik – Madaling-araw ngayon, ang pagdinig ng dalawang malalakas na pagsabog sa kabisera ng Saudi Arabia ay nagtulak sa mga opisyal ng Saudi na pansamantalang suspindihin ang operasyon ng pangunahing paliparang ito at ipinahayag ng Civil Aviation Authority sa lahat ng sasakyang panghimpapawid na ang paglapag sa airbase na ito ay hindi posible. Ang insidenteng ito ay naganap sa panahon na, kasabay ng missile at drone attacks ng armadong pwersa ng Yemen sa mga pasilidad ng langis ng Saudi Arabia, ang Riyadh ay nakakaranas ng pagtaas ng mga security tensions sa rehiyon na dati ring nagtarget ng mga military base ng Amerika.
Batay sa mga paunang ulat, ang Saudi Civil Aviation Authority ay nag-imporma sa mga piloto at airline na hanggang sa karagdagang abiso, ang paglapag sa King Khalid Airport ay hindi posible; isang hakbang na karaniwang ginagawa sa mga emergency na kalagayan at aerial threats. Ito ay sa panahon na ang Arab news networks ay nag-ulat din ng pagpapaputok ng ballistic missile patungo sa Riyadh; bagama't ang eksaktong mga detalye ng mga pagsabog na ito at ang lawak ng posibleng pinsala ay hindi pa inihayag hanggang ngayon.
Ang pagsuspinde na ito ay ginagawa sa panahon na ang malawakang pag-atake ng Yemen sa imprastraktura ng langis ng Saudi Arabia at ang pagdedeklara ng naval blockade sa Bab el-Mandeb ay naglalagay sa Riyadh sa ilalim ng walang-pantay na military at security pressure. Hanggang Hulyo 30, 2026, ang mga opisyal ng Saudi ay hindi naglabas ng anumang opisyal na pahayag tungkol sa sanhi ng mga pagsabog o ang oras ng muling pagsisimula ng operasyon ng paliparan.
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