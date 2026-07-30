Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Reuters: Isinasaalang-alang ng Amerika ang pagtanggi sa iminungkahing sugo ni Macron sa Washington
Kamakailan, ang representasyon ng France sa United Nations, habang pinupuna ang mga posisyon ng Amerika, ay inilagay ang bansang ito sa tabi ng Russia at North Korea.
Iniulat ng Western media na bilang tugon sa hakbang na ito, isinasaalang-alang ng Washington ang pagharang sa iminungkahing kandidato ni Emmanuel Macron, Pangulo ng France, para sa posisyon ng sugo sa Amerika. Ang ganitong hakbang ay magiging napakabihirang.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang diplomatikong tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at France ay umabot sa isang bagong rurok. Sinabi ng mga mapagkukunang may alam sa Reuters na ang pamahalaan ni Donald Trump ay isinasaalang-alang ang pagtanggi sa kredensyal ng iminungkahing sugo ni Emmanuel Macron, Pangulo ng France, sa Washington; isang hakbang na, kung maganap, ay lalabag sa matagal nang diplomatikong pamantayan at magpapakita ng malalim na lamig sa relasyon ng dalawang matagal nang kaalyado. Ang tensyon na ito ay nabuo kasunod ng isang serye ng mga hayagang hindi pagkakasundo sa pagitan ng dalawang panig, ang pinakabago nito ay ang posisyon ng representasyon ng France sa United Nations na naglagay sa Paris sa tabi ng Russia at North Korea.
Naniniwala ang mga analista na ang pagtanggi sa kredensyal ng isang iminungkahing sugo, lalo na mula sa isang pangunahing kaalyado sa NATO, ay maaaring magkaroon ng malawak na kahihinatnan sa transatlantic na relasyon at maghamon sa seguridad at komersyal na kooperasyon ng dalawang bansa. Habang ang White House at ang Élysée ay hindi pa nagpapakita ng opisyal na reaksiyon sa ulat na ito, inaasahan na ang isyung ito ay magiging isa sa mga nakakapag-tensyon na pokus sa mga darating na pulong. Hanggang Hulyo 30, 2026, ang mga opisyal ng Amerika at France ay hindi gumawa ng anumang pahayag tungkol sa isyung ito.
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