Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang Ministro ng Depensa ng Saudi Arabia, noong Miyerkules, ay nakipagpulong kay Vance, ang kinatawan ni Trump, sa Washington
Iniulat ng CNN:
Ang pulong na ito ay naganap isang araw pagkatapos ng magkasanib na pag-atake ng Amerika at Saudi Arabia sa mga posisyon ng Popular Mobilization Forces sa Iraq.
Si Khalid bin Salman sa pulong na ito ay tinalakay ang tungkol sa mga pag-atakeng ito at ang reaksiyon ng Saudi Arabia sa mga pag-atake laban sa imprastraktura nito at ipinarating din ang personal na mensahe ni Mohammed bin Salman, ang koronang prinsipe ng Saudi Arabia.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Si Khalid bin Salman, Ministro ng Depensa ng Saudi Arabia, noong Miyerkules, Hulyo 29, 2026, sa Washington ay nakipagpulong at nakipag-usap kay JD Vance, Kinatawang Pangulo ng Amerika. Ang pulong na ito, na naganap isang araw pagkatapos ng magkasanib na airstrike ng Amerika at Saudi Arabia sa mga posisyon ng Popular Mobilization Forces sa silangang Iraq, ay nagpapakita ng malapit na military coordination sa pagitan ng Riyadh at Washington sa gitna ng pagdidiin ng mga tensyon sa rehiyon.
Batay sa ulat ng CNN, si Khalid bin Salman sa pulong na ito ay tinalakay ang tungkol sa kamakailang magkasanib na operasyon at ang paraan ng reaksiyon ng Saudi Arabia sa mga pag-atake laban sa imprastraktura ng langis at seguridad nito sa mga opisyal ng Amerika, at ipinarating din ang personal na mensahe ni Mohammed bin Salman, ang koronang prinsipe ng Saudi Arabia, sa mga opisyal ng White House. Iniulat ng CNN noong Huwebes na ang Saudi Arabia sa mga nakalipas na taon ay palaging nagsisikap na lumayo sa mga tensyon at labanan sa rehiyon, ngunit ngayon ay tila ang pagkontrol ng tensyon ay nawala sa kamay ng Riyadh at ang bansang ito ay hinihila sa isang hindi sinasadyang digmaan na labis nitong sinikap na iwasan. Ang mga kamakailang drone at missile attacks ng Yemen sa mga pasilidad ng langis ng Saudi Arabia at ang pagsuspinde ng operasyon ng King Khalid International Airport sa Riyadh ay nagpataw ng karagdagang presyon sa Riyadh. Hanggang Hulyo 30, 2026, wala pang karagdagang detalye ang nailabas tungkol sa mga resulta ng pulong na ito.
..........
328
Your Comment