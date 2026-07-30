Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Nilagdaan ng hukbo ng Amerika ang pinakamalaking kontrata sa produksyon ng Patriot missiles na nagkakahalaga ng $58.62 bilyon
Inihayag ng Department of War ng Amerika na ang hukbo ng bansang ito ay nagbigay ng isang kontrata na nagkakahalaga ng maximum na $58.62 bilyon sa kumpanyang Lockheed Martin para sa produksyon ng mga interceptor missiles ng Patriot air defense system.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang Department of Defense ng Amerika noong Miyerkules, sa pag-anunsyo ng pagpirma ng isang kontrata na nagkakahalaga ng $58.62 bilyon sa kumpanyang Lockheed Martin, ay inilarawan ang kasunduang ito bilang ang pinakamalaking kontrata sa kasaysayan ng produksyon ng Patriot interceptor missiles. Batay sa anunsyo ng Pentagon, ang kontratang ito, na sumasaklaw sa pitong taong kasunduan para sa mga taon ng pananalapi 2026 hanggang 2032, ay pumalit sa nakaraang isang-taong kontrata na nagkakahalaga ng $4.7 bilyon at ginawa itong isang multi-year program.
Ang napakalaking kontratang ito ay nilagdaan sa panahon na ang mga reserbang armas ng Amerika, kasunod ng malawakang pagpapadala ng mga armas sa mga kaalyado nito at walang-pantay na pagkonsumo ng mga bala sa digmaan sa Iran at Ukraine, ay nakaranas ng malaking pagbaba. Batay sa mga pagtataya ng Center for Strategic and International Studies, ang hukbo ng Amerika sa kasalukuyan ay may mas mababa sa 1,000 Patriot interceptor missiles at mas mababa sa 250 THAAD missiles.
Sa pagpirma ng kontratang ito, ang kumpanyang Lockheed Martin ay nangako na pataasin ang taunang kapasidad ng produksyon ng Patriot PAC-3 MSE missiles, mula sa humigit-kumulang 600 hanggang sa higit sa 2,000 pagsapit ng katapusan ng taong 2030, at dagdagan din ang bilang ng mga empleyado ng planta nito sa estado ng Arkansas ng 50 porsyento. Hanggang Hulyo 30, 2026, wala pang karagdagang detalye ang nailabas tungkol sa iskedyul ng pagpapatupad ng kontratang ito at ang pagtaas ng produksyon.
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