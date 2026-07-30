Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Reuters: Pumasok ang China sa negosasyon sa Ansarullah para sa ligtas na pagdaan ng mga barko nito
Inangkin ng Reuters: Ang China, kasunod ng pagpapalawak ng mga tensyon sa Red Sea, ay nagsagawa ng "direktang negosasyon" sa Ansarullah ng Yemen upang ang mga tanker ng China ay makadaan sa Red Sea nang may ganap na seguridad.
Isang hakbang na may layuning mapanatili ang daloy ng pag-export ng langis ng Saudi Arabia at mabayaran ang pagkagambala na dulot ng epektibong pagsasara ng Strait of Hormuz.
Beijing – Ahensyang Balita ng Reuters – Inangkin ng Reuters, na binanggit ang mga mapagkukunang may alam, na ang People's Republic of China, kasunod ng pagdidiin ng mga tensyon at pagtaas ng mga pag-atake sa mga komersyal na barko sa Red Sea, ay nagsimula ng direktang negosasyon sa Ansarullah movement ng Yemen upang garantiyahan ang ligtas na pagdaan ng mga tanker ng China sa daang ito. Ang hakbang na ito ay ginawa sa panahon na ang pangunahing layunin ng Beijing ay mapanatili ang daloy ng pag-export ng langis mula sa Saudi Arabia at mabayaran ang pagkagambala na dulot ng epektibong pagsasara ng Strait of Hormuz dahil sa digmaan ng Amerika at Israel laban sa Iran.
Sa kabilang banda, ang Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng China noong Martes, Hulyo 29, bilang tugon sa paratang na ito, habang umiiwas sa direktang pagkumpirma o pagtanggi, ay nagbigay-diin sa pangangailangan na mapanatili ang seguridad at kalayaan ng paglalayag sa mga internasyonal na ruta. Si Mao Ning, tagapagsalita ng Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng China, sa kanyang press conference, sa pagtukoy sa estratehikong kahalagahan ng Red Sea, ay nagsabi: "Ang China ay labis na nag-aalala tungkol sa mga kamakailang pagbabago sa rehiyong ito at naniniwala na ang soberanya at seguridad ng lahat ng mga bansa sa rehiyon ay dapat igalang at ang seguridad ng mga internasyonal na daang-dagat ay dapat protektahan ng lahat ng panig." Hinimok din niya ang lahat ng mga kinauukulang panig na lutasin ang mga hindi pagkakasundo sa pamamagitan ng diyalogo at konsultasyon, at tumulong sa pagbabawas ng mga tensyon sa Red Sea.
Ang China, na itinuturing na isa sa mga pinakamalaking importer ng krudo sa mundo, ay lubos na umaasa sa ligtas na pagdaan ng mga tanker sa Red Sea at Suez Canal. Ang anumang pagkagambala sa rutang ito ay maaaring magkaroon ng direktang epekto sa supply ng enerhiya ng bansang ito at sa pandaigdigang economic stability. Samantala, ang Ansarullah ng Yemen, na mula sa mga buwan na ang nakalipas ay nagsagawa ng malawakang pag-atake sa Red Sea at Bab el-Mandeb sa pamamagitan ng pagdedeklara ng naval blockade laban sa mga barkong nauugnay sa Zionist regime at mga kaalyado nito, hanggang ngayon ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa paratang ng Reuters. Gayunpaman, ang mga mapagkukunan na malapit sa kilusang ito ay dati nang nagpahayag na ang pagdaan ng mga barkong Tsino at Ruso sa Red Sea ay ginagawa nang may ganap na seguridad.
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