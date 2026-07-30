Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagdaan ng barkong Qatari sa Strait of Hormuz na may pahintulot ng Iran
Ang unang kargamento ng LNG ng Qatar pagkatapos ng 3 linggo ay dumaan sa Strait of Hormuz na may pahintulot ng Iran.
Tatlong linggo na ang nakalipas, pagkatapos ng paglabag ng Amerika sa memorandum of understanding, itinigil ng Tehran ang pagdaan sa Strait of Hormuz hanggang sa aprubahan ng Iran.
Doha – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang unang kargamento ng liquefied natural gas ng Qatar, pagkatapos ng tatlong linggong paghinto, noong Miyerkules ay dumaan sa Strait of Hormuz na may pahintulot mula sa mga opisyal ng Iran. Ang tanker na "Al Uraish," na mula noong unang bahagi ng Hulyo ay nagkarga ng kargamento nito mula sa Ras Laffan facility, noong Huwebes ng umaga ay pumasok sa Gulpo ng Oman at idineklara ang susunod na destinasyon nito bilang Pakistan.
Ang pagdaan na ito ay ginawa sa panahon na dati, noong Hulyo 7, isang tanker na pag-aari ng Qatar na may pangalang "Al Rakayat" sa parehong daan ay tinarget ng pag-atake at idineklara rin ng Doha na responsable ang Tehran sa insidenteng ito. Gayunpaman, tila ang mga hindi pagkakasundo sa pamamahala ng pagdaan sa mahalagang daang ito, kung saan bago ang digmaan ay humigit-kumulang isang-ikalima ng langis at gas sa mundo ang dumadaan, ay bahagyang nabawasan sa pagbibigay ng pahintulot para sa kargamento na ito.
Batay sa mga ulat, ang Tehran ay nagpipilit sa mga rutang inaprubahan nito at itinuturing na ang anumang pagdaan mula sa mga alternatibong ruta tulad ng iminungkahing koridor ng Oman nang walang koordinasyon ay napapailalim sa mabibigat na gastos o kahit military attacks. Kinumpirma rin ng mga mapagkukunang may alam na ang sasakyang-dagat na "Al Uraish," matapos makatanggap ng pahintulot mula sa naval forces ng Iran at sa pamamagitan ng pag-off ng kanilang mga positioning system, ay nagsagawa ng pagdaan sa daang ito. Hanggang Hulyo 30, 2026, wala pang karagdagang detalye ang nailabas tungkol sa paraan ng pagtanggap ng pahintulot o ang mga likod-ng-eksenang negosasyon sa pagitan ng Doha at Tehran.
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