Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-"Marahil ang dahilan kung bakit mas pinipili ni Trump na makipag-usap ay ang mga bagong ballistic missile ng Iran"
Si Rick Sanchez, batikang Amerikanong mamamahayag, dating tagapagbalita ng CNN, Fox News, MSNBC at RT America:
Ang mga missile na ito ay hindi lamang sumusunod sa isang nakapirming ballistic arc trajectory; kaya nilang baguhin ang kanilang direksyon sa muling pagpasok sa atmospera.
Ito ang dahilan kung bakit nabibigo ang mga defense system na THAAD at Patriot na harangin ang mga ito.
Parang isang ballistic missile na may tagubilin... at diretso itong papunta sa mga target ng Amerika.
..........
328
Your Comment