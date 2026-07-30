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Ang teroristang hukbo ng Amerika ay nag-ulat ng pagsasagawa ng mga pag-atake sa teritoryo ng Iran

30 Hulyo 2026 - 19:35
News ID: 1846971
Ang teroristang hukbo ng Amerika ay nag-ulat ng pagsasagawa ng mga pag-atake sa teritoryo ng Iran

Ang teroristang hukbo ng Amerika ay nag-ulat ng pagsasagawa ng mga pag-atake sa teritoryo ng Iran.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang teroristang hukbo ng Amerika ay nag-ulat ng pagsasagawa ng mga pag-atake sa teritoryo ng Iran

Ang teroristang punong-himpilan ng Central Command ng Amerika (CENTCOM): Ang mga puwersa ng Estados Unidos ay nagsimula ng mga pag-atake laban sa Iran mula 8:00 ng gabi ayon sa Eastern Time ngayon.

Sa anunsyo ng CENTCOM, inaangkin na: ang mga pag-atakeng ito ay tugon sa pagtatangka ng Iran na atakihin ang mga pwersang Amerikano na nakatalaga sa Gitnang Silangan noong nakaraang araw

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